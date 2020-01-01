ليلي علوي تعبر عن معاناتها بسبب ركوب الخير

الأحد 19/يوليه/2020 - 06:26 م
ليلى علوي
ليلى علوي
مي مرسي
نشرت الفننة ليلى علوي، صور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" معبرة عن حبها لركوب الخيل منذ شبابها واستعدادها لأي عمل فني يوجد به هذا الدور وذلك بالرغم من معانتها منه في قدمها منذ الصغر مما جعلها تترك هواية ركوب الخيل.


وكتبت "علوي" قائله: "منذ طفولتي وأنا أحب الخيل وركوبها وأعشق شكلها، إلى أن حدثت لي مشكلة في قدمي فتوقفت، ولكن إذا عرض عليّ دور يتطلب ركوب خيل فلن أتردد، فهذه من أهم هواياتي، وأشعر بارتياح شديد عندما أتواجد وسط الخيول وأنظر إليها، الخيل مخلوق يشعرك بالبهجة".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ليلى علوي مشاركتها في فيلك "التاريخ السري لكوثر".
ليلي علوي تعبر عن معاناتها بسبب ركوب الخير
ليلي علوي تعبر عن معاناتها بسبب ركوب الخير

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