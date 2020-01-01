وزير التموين يزف بشري سارة حول فارق نقاط الخبز

الأحد 19/يوليه/2020 - 05:58 م
بطاقة التموين
بطاقة التموين
الفجر الاقتصادي

قرر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي مد صرف فارق نقاط الخبز حتى نهاية الشهر الحالي.

وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية - في بيان اليوم الأحد، أن القرار يأتي في إطار التسهيل على المواطنين لصرف السلع ومنع التكدس أمام منافذ صرف السلع التموينية.

وسلع نقاط الخبز هي السلع المجانية التى تصرف للمواطنين مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز المدعم حتى آخر الشهر بدلاً من إنتهاء صرفها يوم 20 من كل شهر.

يأتى ذلك حرصاً من الوزارة على قيام المواطنين بصرف سلع نقاط الخبز طوال الشهر من خلال محال بدالى التموين، وفروع مشروع جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى صرف السلع التموينية للمواطنين التى توفرها الوزارة

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