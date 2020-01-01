رابط billing.te.eg للاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي لشهر يوليو 2020 من خلال موقع المصرية للاتصالات بكود المحافظة ورقم التليفون





ما زال البحث مستمرًا عن خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي لشهر يوليو 2020 برقم التليفون الارضي وكود المحافظة من خلال موقع المصرية للاتصالات WE، حيث تم الإعلان والكشف صباح يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو 2020، على أن نستعرض معكم من خلال الفقرة التالية خطوات الكشف والاستعلام عن تلك النتائج الآن.





فاتورة التليفون الارضي لشهر يوليو 2020

كشفت الشركة المصرية للاتصالات عن فاتورة التليفون الارضي المخصصة لشهر يوليو 2020، والتي بدأت أعمال سدادها لمدة 30 يوم حتى صباح منتصف شهر أغسطس، على ان تستمر فترة سماح لمدة شهر، على ان يتعرض صاحب الفاتورة المتأخرة الغرامات المالية التي تصل قيمتها بعض الاحيان الى 10 جنية، على أن يسعى عدد كبير من المواطن إلى إتمام سداد إجمالي فواتير الاستهلاك المنزلي منعاً انقطاع خدمة الانترنت او خدمة التليفون المنزلي او تحويل الخدمة الى وضعية استقبال، على ان نستعرض معكم من خلال الفقرة التالية خطوات الاستعلام الصحيحة عن فواتير التليفون المنزلي.





خطوات الاستعلام عن فواتير التليفون الارضي

بامكانكم إتمام الاستعلام عن فواتير التليفون المنزلي بشكل إلكتروني من خلال موقع المصرية للاتصالات فور اتباع الخطوات والطريقة التالية:-





- الدخول على موقع المصرية للاتصالات فور النقر على الرابط التالي (اضغط هنا).

- اختيار ايقونة الاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي.

- إدخال كود المحافظة.

- تسجيل رقم هاتفك.

- النقر على ايقونة استعلام لتظهر امامكم فاتورة يوليو.





مع العلم على أن بامكانكم كذلك إتمام الاستعلام عن الفاتورة فور الاتصال على رقم 111 لإتمام الكشف الاستعلام عن الفاتورة.





هذا وبامكانكم مشاركتنا من خلال صندوق التعليقات الذي بالاسفل بالبيانات المطلوبة لاجراء استعلام عن اجمالي تلك الفواتير لاجل مساعدتكم لاتمام الاستعلام عن اجمالي فواتير الاستهلاك المنزلي للتليفون الارضي لتجنب دفع الغرامات وتجنب انقطاع خدمة الانترنت.





لم تنتهى عمليات البحث حول اتمام الآستعلام عن فواتير التليفون الآرضي من خلال موقع المصرية للاتصالات، المفعل تلك الخاصية بشكل خاص فى ظل رغبة الحكومة المصرية بتجنب التجمعات اثناء سداد الفواتير او اتمام الآستعلام عليها، حيث اصبح بامكانكم اتمام الآستعلام عن فواتير التليفون الآرضي بشكل الكتروني ومجاني.





بالجدير بالذكر على ان المصرية الاتصالات قد اتاحت عدة طرق لاجراء سداد فواتير الاستهلاك المنزلي للتليفون الارضي وذلك باستخدام مصاري وفوري وموقع المصرية للاتصالات الرسمي، شتي فضلاً عن امكانية المواطنين زيارة فروع وي لسداد اجمالي الفاتورة لتجنب انقطاع الخدمة.





تتواصل حتى الآن البحث على جوجل للاجل الكشف واتمام الآستعلام عن اجمالي فواتير يوليو بشكل الكتروني وبالشكل التي اشارت عليه المصرية للاتصالات بشكل مؤخر بان يتم اعلان اجمالي فواتير يوليو الكترونياً من خلال موقع المصرية للاتصالات وذلك فور ادخال الرقم الارضي وكود المحافظة.





فاتورة التليفون الآرضي لازالت محتلة اعلي معدل بحث عل جوجل وذلك من قبل المواطنين الراغبين بالكشف واتمام الآستعلام عن تلك الفواتير لتفادي انقطاع خدمة الاستهلاك التليفون المنزلي، او انقطاع الانترنت، على ان نتابع معكم كافة مستجدات حول خطوات الاستعلام عن فاتورة يوليو.



