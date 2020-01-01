السيسي يطمئن على صحة أمير الكويت

الأحد 19/يوليه/2020 - 05:00 م
السيسي وأمير الكويت
السيسي وأمير الكويت
الفجر
اطمئن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، على صحة سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وذلك عقب إجراءه لعملية جراحية ناجحة.

وأعرب الرئيس، عن خالص تمنياته بموفور الصحة والعافية للعاهل الكويتي.

إقرأ أيضًا..
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اتصالاً هاتفياً، أمس السبت، بالشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، اطمأن خلاله على صحته، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

من جهته، أعرب أمير دولة الكويت عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على ما عبر عنه من طيب المشاعر وصادق الدعاء، مقدراً هذه المبادرة الأخوية المجسدة لعمق أواصر العلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنياً له موفور الصحة.

وكان الديوان الأميري الكويتي، أعلن في وقت سابق، دخول الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى المستشفى؛ لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صحة أمير الكويت الفجر الحالة الصحية لأمير الكويت أمير الكويت

أخبار تهمك

جاريث بيل يكتب الفصل الأخير مع ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

الخارجية ترد على الاتفاق الجديد بين "السراج" وتركيا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

قرار عاجل من حماية المستهلك بشأن خدمات شركات المحمول

منذ حوالي 3 ساعات

أول معلومات عن خليفة "العصار".. الوزير الجديد للإنتاج الحربي

منذ حوالي 5 ساعات

وزيرة الصحة تعلن مفاجأة بشأن الموجة الأولى لفيروس كورونا بمصر

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يصدم "المهاري" ويرفض عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. "الصحة" تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح "كوفيد 19"

منذ حوالي 9 ساعات

التعليم: ضبط طالبين بتهمة تسريب امتحانات الثانوية.. وحالة غش

منذ حوالي 6 ساعات

مجلس الدفاع الوطني يحسم موقفه من تطورات أزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الزمالك يهدد الأهلي في صفقة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

السيسي يطمئن على صحة أمير الكويت

منذ أقل من نصف ساعة

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

منذ ساعتين

الأهلي يرد على تواصله مع مرتضي منصور بشأن الفيديو "المسرب"

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الري يوجه رسالة شديدة اللهجة لإثيوبيا.. ويؤكد: هذا موقفنا

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس يوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين بشأن كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك في ودية سموحة

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

الشيخ خليفة بن زايد يرسل برقية تهنئة لأمير الكويت للإطمئنان عليه

الصباح يشيد بالعلاقات الأخوية بين مصر والكويت

الملك سلمان يجري اتصالاً هاتفياً للاطمئنان على صحة أمير الكويت

الملك سلمان يطمئن على صحة أمير الكويت

خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالًا هاتفيًا بأمير الكويت

الملك سلمان يطمئن هاتفيا على صحة أمير دولة الكويت

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:21 م

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

السيسي يطمئن على صحة أمير الكويت

05:00 م

وزير الري يوجه رسالة شديدة اللهجة لإثيوبيا.. ويؤكد: هذا موقفنا

01:17 م

قرار عاجل من حماية المستهلك بشأن خدمات شركات المحمول

02:06 م

أول معلومات عن خليفة "العصار".. الوزير الجديد للإنتاج الحربي

12:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً