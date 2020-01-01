اليوم.. الأولمبياد الخاص المصري يعقد ندوة "كورونا فرصة أونلاين"

الأحد 19/يوليه/2020 - 04:53 م
باسم تهامي
باسم تهامي
الفجر الرياضي

يعقد في السادسة مساء اليوم، الأولمبياد الخاص المصري ندوة بعنوان كورونا فرصة عبر الانترنت من خلال تطبيق ZOOM بالتعاون مع الأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

يحاضر في الندوة الدكتور شريف صلاح الدين خبير التدريب والتنمية البشرية ورئيس مؤسسة فن الحياة ،وتشمل الندوة جزء رئيسي في كيفية الاستفادة من جائحة كورونا للتقدم والارتقاء بالشخصية واستثمار طاقات الأنسان الصحية والذهنية. 

أكد الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري أن تلك الندوة تقع ضمن الاستعدادات لعودة النشاط خلال الفترة القادمة ، مشيرا إلي أن الندوة مخصصة للاعبين وعائلاتهم وشباب القادة بهدف استغلال طاقاتهم في الوقت الحالي في انشطة تعود بالنفع عليهم جميعا. 

من جانبه أشار طارق النجار مدير المبادرات بالأولمبياد الخاص المصري إلي أن الاسرة لها عامل كبير في حياة لاعبي الأولمبياد الخاص ويجب الاهتمام بهم واعدادهم جيدا من خلال عقد الندوات والمؤتمرات التي تعمل جميعها علي حثهم علي فهم طبيعة ابنائهم من لاعبو الاولمبياد الخاص وكيفية التعامل معهم وتشجيعهم في حياتهم من أجل تحقيق الدمج المجتمعي الشامل لهم.



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