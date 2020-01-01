أول رد من الشرنوبي بعد قرار نقابة الموسيقيين في قضية سارة الطباخ

الأحد 19/يوليه/2020 - 04:45 م
بوابة الفجر
سيدة صادق
"

نشر الفنان محمد الشرنوبي بيان إعلامي وضح من خلاله فوزة بالقضية المقدمة ضده من المنتجة سارة الطباخ ، وأعلن عودتة لمزاولة المهنة مره آخري وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

و أعرب الفنان محمد الشرنوبي عن تقديرة للنقابات الفنية الثلاثة التمثيلية والموسيقية والسينيمائية ، وغرفة صناعة السينيما وذلك بعد صدور حكم قضائي لصالح الفنان محمد الشرنوبي بعد منعه من مزاولة مهنتة، وإحترام تلك الجهات ورفضهم إصدار قرار بوقفه، أو منع الشركات من التعامل معه مرة أخري وذلك في الشكوي المقدمة من المدعوة سارة الطباخ "شركة إيرثبرودكشن" وبالتالي له الحق في مزاوله مهنتة كممثل وكمطرب.

وأكد" الشرنوبي" أنه مستمر في القضايا والدعاوي المقدمة منه ضد سارة الطباخ بصفتها الممثله لشركة "إيرث برودكشن" وذلك دفاعاً عن حقوقة الأدبية والمالية التي كلفها له القانون.

وحذر" الشرنوبي " المنتجه سارة الطباخ وشركتها بعد فوزة بالقضية من التعامل بإسمه، او بالنيابه عنه بشأن اي عمل فني أو قبض مستحقات له، ويحذر الشركات من التعامل معها نظراً لأنها لم تعطيه مستحقاته التي في ذمتها وعدم وفتها بإلتزامتها.

ونوه "الشرنوبي" إلي الإلتفاف لأي تحذيرات وهي الصادرة من المدعوة لأي شركات وعدم الأخذ بتلك التحذيرات لكون هذة الشركات ليست طرفاً في النزاع القضائي المنظور أنام القضاء، فضلاً عن أن تلك التحذيرات هدفها منعي من العمل وإبتزاز موهبتي وهو ما رفضتة الجهات المعنية النقابات الفنية الثلاثة التمثيلية والموسيقية والسينيمائية وغرفة صناعة السينيما "


يذكر أن نقابة المهن الموسيقية كانت قد عقدت جلسة استماع للطرفين وذلك للنظر في الشكوى المقدمة من المنتجة سارة الطباخ والتي تطالب فيها بإيقاف الفنان محمد الشرنوبي وذلك بسبب إخلاله بالتعاقد، وهو ما رد عليه المحامي حسين هلال "محامي الخاص بالشرنوبي" بتقديم مستندات تؤكد وجود 43 خللا بالتعاقد من جهة المنتجة ساره الطباخ وشركتها وطالب النقابة بايقافها ليكون النزاع مطروحا قضائيا أمام محكمة القاهرة الاقتصادية.

أخبار تهمك

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك في ودية سموحة

منذ أقل من ساعة

السيسي يطمئن على صحة أمير الكويت

منذ أقل من نصف ساعة

قرار عاجل من حماية المستهلك بشأن خدمات شركات المحمول

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يصدم "المهاري" ويرفض عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يهدد الأهلي في صفقة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

منذ ساعتين

مستشار الرئيس يوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين بشأن كورونا

منذ أقل من ساعتين

التعليم: ضبط طالبين بتهمة تسريب امتحانات الثانوية.. وحالة غش

منذ حوالي 6 ساعات

الخارجية ترد على الاتفاق الجديد بين "السراج" وتركيا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

وزير الري يوجه رسالة شديدة اللهجة لإثيوبيا.. ويؤكد: هذا موقفنا

منذ حوالي 4 ساعات

جاريث بيل يكتب الفصل الأخير مع ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

أول معلومات عن خليفة "العصار".. الوزير الجديد للإنتاج الحربي

منذ حوالي 5 ساعات

مجلس الدفاع الوطني يحسم موقفه من تطورات أزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

شاهد.. "الصحة" تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح "كوفيد 19"

منذ حوالي 9 ساعات

وزيرة الصحة تعلن مفاجأة بشأن الموجة الأولى لفيروس كورونا بمصر

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يرد على تواصله مع مرتضي منصور بشأن الفيديو "المسرب"

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:21 م

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

السيسي يطمئن على صحة أمير الكويت

05:00 م

وزير الري يوجه رسالة شديدة اللهجة لإثيوبيا.. ويؤكد: هذا موقفنا

01:17 م

قرار عاجل من حماية المستهلك بشأن خدمات شركات المحمول

02:06 م

أول معلومات عن خليفة "العصار".. الوزير الجديد للإنتاج الحربي

12:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً