أول رد من الشرنوبي بعد قرار نقابة الموسيقيين في قضية سارة الطباخ

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نشر الفنان محمد الشرنوبي بيان إعلامي وضح من خلاله فوزة بالقضية المقدمة ضده من المنتجة سارة الطباخ ، وأعلن عودتة لمزاولة المهنة مره آخري وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".



و أعرب الفنان محمد الشرنوبي عن تقديرة للنقابات الفنية الثلاثة التمثيلية والموسيقية والسينيمائية ، وغرفة صناعة السينيما وذلك بعد صدور حكم قضائي لصالح الفنان محمد الشرنوبي بعد منعه من مزاولة مهنتة، وإحترام تلك الجهات ورفضهم إصدار قرار بوقفه، أو منع الشركات من التعامل معه مرة أخري وذلك في الشكوي المقدمة من المدعوة سارة الطباخ "شركة إيرثبرودكشن" وبالتالي له الحق في مزاوله مهنتة كممثل وكمطرب.



وأكد" الشرنوبي" أنه مستمر في القضايا والدعاوي المقدمة منه ضد سارة الطباخ بصفتها الممثله لشركة "إيرث برودكشن" وذلك دفاعاً عن حقوقة الأدبية والمالية التي كلفها له القانون.



وحذر" الشرنوبي " المنتجه سارة الطباخ وشركتها بعد فوزة بالقضية من التعامل بإسمه، او بالنيابه عنه بشأن اي عمل فني أو قبض مستحقات له، ويحذر الشركات من التعامل معها نظراً لأنها لم تعطيه مستحقاته التي في ذمتها وعدم وفتها بإلتزامتها.



ونوه "الشرنوبي" إلي الإلتفاف لأي تحذيرات وهي الصادرة من المدعوة لأي شركات وعدم الأخذ بتلك التحذيرات لكون هذة الشركات ليست طرفاً في النزاع القضائي المنظور أنام القضاء، فضلاً عن أن تلك التحذيرات هدفها منعي من العمل وإبتزاز موهبتي وهو ما رفضتة الجهات المعنية النقابات الفنية الثلاثة التمثيلية والموسيقية والسينيمائية وغرفة صناعة السينيما "





يذكر أن نقابة المهن الموسيقية كانت قد عقدت جلسة استماع للطرفين وذلك للنظر في الشكوى المقدمة من المنتجة سارة الطباخ والتي تطالب فيها بإيقاف الفنان محمد الشرنوبي وذلك بسبب إخلاله بالتعاقد، وهو ما رد عليه المحامي حسين هلال "محامي الخاص بالشرنوبي" بتقديم مستندات تؤكد وجود 43 خللا بالتعاقد من جهة المنتجة ساره الطباخ وشركتها وطالب النقابة بايقافها ليكون النزاع مطروحا قضائيا أمام محكمة القاهرة الاقتصادية.