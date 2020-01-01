ضبط 11 طن ملح دون فواتير في الغربية (صور)

الأحد 19/يوليه/2020 - 04:40 م
بوابة الفجر
أيمن يحيي
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، حملة مكبرة تحت إشراف عادل الكفافي مدير عام التجارة الداخلية بتموين الغربية وعضوية كل من نشأت نعيم، وأحمد أبو حمام مفتشي الرقابة التجارية بالغربية، ومحمد سالمان مسئول الرقابة التجارية بزفتى.

وقال المهندس محمد أبو هاشم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، إن الحملة أسفرت عن تحرير عدد 4 محاضر 8300- 8301 - 8302 - 8303 جنح مركز زفتي مطاحن ملح بدائرة مركز زفتي لمزاولة النشاط بدون ترخيص وعدم الاحتفاظ بالفواتير، وتم التحفظ علي 11 طن و44 كيلو جرام ملح طعام، وتم العرض علي النيابة العامة للتصرف.

وتأتي هذه الحملة في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بإحكام الرقابة التموينية والتأكد مر جودة السلع الفذائبة حفاظًا على صحة المواطنين.

وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار شن الحملات المكبرة لضبط الأسواق ومتابعتها وضبط المخالفات التموينية بشتى صورها وضبط القائمين على التلاعب في صلاحية المواد الغذائية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وفي هذا السياق، تمكنت مديرية التموين ومديرية الطب البيطرى بالغربية من ضبط 162 كيلو لحوم مفرومة ودهن حيواني غير صالحة للإستهلاك الآدمي قبل بيعها للجمهور داخل إحدي الثلاجات بيع اللحوم بدائرة مركز كفر الزيات، وتم تحرير المحضر رقم 24959لسنة 2020 جنح مركز كفر الزيات، والتحفظ علي الكميات المضبوطة لحين صدور قرار من النيابة العامة.

وتشكلت الحملة برئاسة كل من المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، والدكتور حاتم كمال أنور مدير مديرية الطب البيطرى، بمشاركة الدكتور ياسر محفوظ، والدكتور اشرف مختار من الطب البيطري، بمشاركة مدير عام الرقابة التموينية مجدي عوض، واشرف شحاته كبير مفتشي التموين واحمد الحواله المفتش بإدارة الرقابة التموينية.
ضبط 11 طن ملح دون فواتير في الغربية (صور)
ضبط 11 طن ملح دون فواتير في الغربية (صور)
ضبط 11 طن ملح دون فواتير في الغربية (صور)
ضبط 11 طن ملح دون فواتير في الغربية (صور)
ضبط 11 طن ملح دون فواتير في الغربية (صور)
ضبط 11 طن ملح دون فواتير في الغربية (صور)

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