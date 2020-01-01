غدا.. "كأنك تراه" على ساحة الهناجر

قال الفنان شادي سرور مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح ان الفرقة تقدم عرض " كأنك تراه " من إنتاج الفرقة و ذلك غدا الأثنين و بعد غد الثلاثاء ٢٠،٢١ يوليو الجاري على ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا ، و ذلك في تمام السابعة مساء.





جدير بالذكر أن البيت الفني للمسرح يقدم عروضه ضمن فعاليات " عودة الروح" و التي يقدمها قطاع الإنتاج الثقافي ، ضمن المرحلة الأولى للعودة التدريجية للعروض الحية، و كانت ادارة التجهيزات بالبيت الفني للمسرح نفذت كافة تعليمات وزارة الصحة و السكان بخصوص وجود الجمهور بساحة الهناجر ، و خاصة اشتراطات التباعد الاجتماعي بين المقاعد ، و الالتزام بارتداء الكمامات لكافة الحضور من الجمهور، و بوابات التعقيم لضمان سلامة الجميع .



