غدا.. "كأنك تراه" على ساحة الهناجر

الأحد 19/يوليه/2020 - 04:36 م
كأنك تراه
كأنك تراه
الفجر الفني
 قال الفنان شادي سرور مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح ان الفرقة تقدم عرض " كأنك تراه " من إنتاج الفرقة و ذلك غدا الأثنين و بعد غد الثلاثاء ٢٠،٢١ يوليو الجاري على ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا ، و ذلك في تمام السابعة مساء.

جدير بالذكر أن البيت الفني للمسرح يقدم  عروضه ضمن فعاليات " عودة الروح" و التي يقدمها قطاع الإنتاج الثقافي ، ضمن المرحلة الأولى للعودة التدريجية للعروض الحية، و كانت ادارة التجهيزات بالبيت الفني للمسرح نفذت كافة تعليمات وزارة الصحة و السكان بخصوص وجود الجمهور بساحة الهناجر ، و خاصة اشتراطات التباعد الاجتماعي بين المقاعد ، و الالتزام  بارتداء الكمامات لكافة الحضور من الجمهور، و بوابات التعقيم لضمان سلامة الجميع .

"كأنك تراه " تأليف نسمة سمير ،بطولة محمد يونس، سامح فكري، ماهر محمود،مريم هاني ، أحمد عبد الهادي ،أحمد هاني،  و مجموعة من المنشدين، موسيقى وألحان محمد عزت ، ديكور وملابس نهى نبيل ، أشعار محمد بهجت ، إخراج ماهر محمود.

أخبار تهمك

شاهد.. "الصحة" تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح "كوفيد 19"

منذ حوالي 9 ساعات

مجلس الدفاع الوطني يحسم موقفه من تطورات أزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

مستشار الرئيس يوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين بشأن كورونا

منذ ساعة و نصف

السيسي يطمئن على صحة أمير الكويت

منذ ثلث ساعة

فايلر يصدم "المهاري" ويرفض عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

التعليم: ضبط طالبين بتهمة تسريب امتحانات الثانوية.. وحالة غش

منذ حوالي 6 ساعات

جاريث بيل يكتب الفصل الأخير مع ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

الخارجية ترد على الاتفاق الجديد بين "السراج" وتركيا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك في ودية سموحة

منذ أقل من ساعة

وزيرة الصحة تعلن مفاجأة بشأن الموجة الأولى لفيروس كورونا بمصر

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل من حماية المستهلك بشأن خدمات شركات المحمول

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يرد على تواصله مع مرتضي منصور بشأن الفيديو "المسرب"

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يهدد الأهلي في صفقة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

منذ ساعتين

أول معلومات عن خليفة "العصار".. الوزير الجديد للإنتاج الحربي

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الري يوجه رسالة شديدة اللهجة لإثيوبيا.. ويؤكد: هذا موقفنا

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:21 م

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

السيسي يطمئن على صحة أمير الكويت

05:00 م

وزير الري يوجه رسالة شديدة اللهجة لإثيوبيا.. ويؤكد: هذا موقفنا

01:17 م

قرار عاجل من حماية المستهلك بشأن خدمات شركات المحمول

02:06 م

أول معلومات عن خليفة "العصار".. الوزير الجديد للإنتاج الحربي

12:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً