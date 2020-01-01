خالد عبد الرحمن في حفله مع "هيئة الترفيه".. و"روتانا" يطمئن جمهوره





بلباقته وهدوءه وأسلوبه المتفرد (اداء وعزفا) في اللون الغنائي الخليجي الذي يقدمه، تألق "مخاوي الليل" المطرب السعودي خالد عبد الرحمن مستكملا نجاح حفلات الصيف "مكملين معاكم"، التي تنظمها وتشرف عليها "الهيئة العامة للترفيه" في المملكة العربية السعودية وهرم شركات الانتاج "روتانا للصوتيات والمرئيات". وقد حقق الحفل هدفه المنشود بإسعاد الناس من داخل بيوتهم في ظل الظروف الراهنة، وتم بثه "اونلاين - مباشر" للجمهور عبر تطبيق شاهد VIP





بداية، طمئن حفل "هيئة الترفيه" و"روتانا" الجمهور على سلامة مطربهم خالد عبد الرحمن لاسيما وقد اعلن قبل اسابيع انه ووالدته يعانيان صحيا، لذلك تحمد خالد الله تعالى على سلامته ووالدته، كاشفا انه في البداية عنى من ارتفاع اليوريك في الدم وبدأ يتعالج في مستشفى الحرس الوطني الذين تابعوا حالته، ومع الفحوصات تم اكتشاف انه مصاب بالكورونا لكنها لم تؤثر عليه وتعافى منها، اما والدته فلا تزال تخضع للعلاج وقد اتصل بها قبل الحفل وأطمئن عليها.





خالد بدأ حفله بذكاء حيث قدم اغنية "يا لايمتني" التي يعي محبة الجمهور لها ، ويقول مطلعها: "في طي لحظات افترقنا بساعة .. ماني على فرقاك يا بنت جزاع .. ما يمنعك خافق يعرف المناعه لو ان الهوى في خاطري حمل ووضاع". توالت بعدها الاغاني من قديمة وجديدة وبينها اغنية قال عنها :"هي ليست مجاراة لأغنية "تذكار" .. ولكن "تذكار" أوجدت قصيدة ثانية". كما تحدث خالد عن اعماله الاخيرة وتحديدا "تنتخي بي" التي كتب كلماتها الامير محمد بن عبد العزيز بن محمد ومن انتاج روتانا، معبرا عن سعادته بنجاحها. وعن جديده قال : لدي البوم كامل من كلماتي وألحاني بتضمن أربعة اعمال".





خالد عبد الرحمن الذي يعي جيدا مدى شعبيته وجماهيريته الطاغية والمستمرة للان، عندما سئل على هامش الحفل عن سر هذه الجماهيرية ، اجاب :"اولا الجمهور يستحق التقدير والإشادة .. صنعني نجم ولله الحمد.. وانا يمكن إحساسي الواضح الصريح هو الذي أوصلني لجمهوري".

وعند سؤاله :الا تحفزفك جماهيريتك على عمل حفلات في بلاد المهجر ؟ ، اجاب بوضوح : "بل يحفزني هذا وجائتني اكثر من دعوة لاحياء حفلات في اميركا ، ولكن الوقت الذي يريدوني فيه كان يتعارض مع وقتي حيث أكون حينها مرتبطا مع الأهل او في مناسبات وهذا جعلني اعتذر عنها".





وتطرق خالد في حوار اجري معه قبل الحفل عن بعض الاسماء التي لها تقدير لديه، فامتدح الملحن سهم، وقال: سعدت بالتعامل معه، وسهم انسان صاحب خلق.. متواضع، يعطي اكثر مما يأخذ". ومن المطربين امتدح عبادي الجوهر وعبدالمجيد عبدالله وقال عنهما "أحبهما واقدرهما".



