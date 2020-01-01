عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك في ودية سموحة

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن تشكيل الفريق لمواجهة سموحة وديا والمقرر لها الخامسة مساء اليوم.





ويخوض الفريق المباراة بتشكيل يضم محمد أبو جبل في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم إمام ومحمد عبدالشافي في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم أوباما وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم.





ويستعد الزمالك لاستئناف مبارياته ببطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر استئنافها في مطلع أغسطس أمام فريق المصري البورسعيدي.