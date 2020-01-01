'فوزية سيكريت' تناقش قضية أعباء زواج البنت على إذاعة الشرق الأوسط

الأحد 19/يوليه/2020 - 04:27 م
الإذاعية عزة جودة
الإذاعية عزة جودة
ميسون أبو الحسن
"بنتي بتتجوز"، هو عنوان ثاني حلقات برنامج فوزية سيكريت على إذاعة الشرق الأوسط منتصف الليلة.

وتدور الحلقة حول الزواج ومغالاة الأسرة في طلباتها من العرسان والعكس، وتشهد الحلقة لقاءات مفتوحة مع المستمعين والمتخصصين والفنانين.

ويعرض البرنامج في الثانية عشر منتصف ليل الأحد، وتقدمه الإذاعية عزة جودة.

يذكر أن "فوزية سيكريت" يستعرض أدق تفاصيل الأسرة المصرية، والدور المحوري للمرأة المصرية ايجابًا أو سلبًا، وتدور أحداث البرنامج في إطار اجتماعي خفيف، وذلك من خلال الاتصالات الهاتفية مع المستمعين، واستضافة المتخصصين في القضية التي يتم تناولها البرنامج.

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