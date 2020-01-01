'فوزية سيكريت' تناقش قضية أعباء زواج البنت على إذاعة الشرق الأوسط

'فوزية سيكريت' تناقش قضية أعباء زواج البنت على إذاعة الشرق الأوسط
الأحد 19/يوليه/2020 - 04:27 م
ميسون أبو الحسن
"بنتي بتتجوز"، هو عنوان ثاني حلقات برنامج فوزية سيكريت على إذاعة الشرق الأوسط منتصف الليلة.
وتدور الحلقة حول الزواج ومغالاة الأسرة في طلباتها من العرسان والعكس، وتشهد الحلقة لقاءات مفتوحة مع المستمعين والمتخصصين والفنانين.
ويعرض البرنامج في الثانية عشر منتصف ليل الأحد، وتقدمه الإذاعية عزة جودة.
يذكر أن "فوزية سيكريت" يستعرض أدق تفاصيل الأسرة المصرية، والدور المحوري للمرأة المصرية ايجابًا أو سلبًا، وتدور أحداث البرنامج في إطار اجتماعي خفيف، وذلك من خلال الاتصالات الهاتفية مع المستمعين، واستضافة المتخصصين في القضية التي يتم تناولها البرنامج.
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