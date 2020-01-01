'فوزية سيكريت' تناقش قضية أعباء زواج البنت على إذاعة الشرق الأوسط

"بنتي بتتجوز"، هو عنوان ثاني حلقات برنامج فوزية سيكريت على إذاعة الشرق الأوسط منتصف الليلة.





وتدور الحلقة حول الزواج ومغالاة الأسرة في طلباتها من العرسان والعكس، وتشهد الحلقة لقاءات مفتوحة مع المستمعين والمتخصصين والفنانين.





ويعرض البرنامج في الثانية عشر منتصف ليل الأحد، وتقدمه الإذاعية عزة جودة.



