جاريث بيل يكتب الفصل الأخير مع ريال مدريد

الأحد 19/يوليه/2020 - 04:29 م
جاريث بيل
جاريث بيل
وكالات

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد رفض التواجد في قائمة الفريق الملكي لمباراة ليجانيس اليوم الأحد الأحد في ختام الليجا.

وأعلن زيدان، السبت قائمة ريال مدريد للمباراة، وشهدت غياب النجم الويلزي، ليتواصل الغموض بشأن مستقبل اللاعب في الموسم المقبل، داخل قلعة "سانتياغو برنابيو".

وقالت شبكة "أواندا سيرو" الإذاعية الإسبانية، إن اللاعب رفض دخول القائمة، في ظل حالة الغضب التي تسيطر عليه من تجاهل زيدان له، حيث لم يشارك في أي دقيقة في آخر 6 مباريات للفريق الملكي.

وأضافت الشبكة، أن بيل يسير على خطى الكولومبي خاميس رودريغيز، الذي طلب الخروج من القائمة أيضا خلال مباراة "الملكي مع أتلتيك بلباو.

بهذا تخلى بيل عن الفرصة الأخيرة لوداع بطولة الدوري الإسباني وتقديم نفسه في السوق الصيفية.

ويحصل اللاعب البالغ 31 عاما على 17 مليون يورو، في الموسم، وهي السبب الرئيسي التي تجعل ريال يسعى للتخلص منه كعبء مالي ثقيل على كاهل النادي في ظل الأزمة الاقتصادية، جراء تأثير فيروس كورونا المستجد.

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