محافظ بورسعيد يشيد بإنتاج مصنع رويال كوزماتيك لصناعة المنظفات والمواد الكيماوية

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أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الأحد، خلال جولته التفقدية بالمنطقة الصناعية، بسير العمل داخل مصنع رويال كوزماتيك، ورافقه خلال الجولة، اللواء علاء المالكى مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، والدكتور عاطف علم الدين.



وتابع المحافظ آخر تطورات الموقف التنفيذى لإنشاء القسم الجديد داخل المصنع والذى يختص بإنتاج المواد الغذائية، حيث استعرض محافظ بورسعيد مراحل التنفيذ والتعرف على المعدات والوسائل المستخدمة ومدى جودتها.



ويعد مصنع رويال كوزماتيك من المصانع الرائدة فى صناعة المنظفات والمواد الكيماوية، ويساهم فى التصدير للعديد من الدول.



محافظ بورسعيد يشيد بالمستوى الإنتاجى لمصنع الضفائر الكهربية ويؤكد كيان صناعى عملاق على أرض بورسعيد



وفى إطار جولته الميداينة للمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، اليوم الأحد، لمتابعة آخر تطورات سير العمل بعدد من مصانع جنوب بورسعيد، أشاد اللواء عادل الغضبان بالمستوى المتطور لمصنع الضفائر الكهربية، وتطبيق إجراءات الأمان والسلامة للعاملين على أعلى مستوى.



جاء ذلك خلال متابعة العمل والإنتاج لمصنع الضفائر الكهربية، حيث حرص المحافظ على تفقد قسم الكابلات وتصنيع الضفيرة الكهربية، واستمع لشرح تفصيلى عن مراحل عملية التصنيع، كما شاهد أحد النماذج العملية للضفيرة الكهربية داخل أحدى السيارات، مؤكدا فخره بالمستوى التكنولوجى والحديث لمصنع الضفائر الكهربية.



وتأكد محافظ بورسعيد من اتخاذ كافة التدابير والتى اتخذتها إدارة المصنع للحفاظ على صحة وسلامة العاملين والحد من انتشار الفيروس المستجد ومتابعة سير العمل والأنتاج بالمصنع فى ظل الأوضاع الحالية، رافقه خلالها احمد مجدي العضو المنتدب لشركة سومو تومو ايجبت اللواء علاء المالكى مدير المنطقة الصناعية



حيث تابع اللواء عادل الغضبان، سير العمل داخل المصنع واطمن على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتى أقرتها الجهات المعنية لمواجهة انتشار الفيروس المستجد، مؤكدا أن مصنع الضفائر الكهربية يعد من أكبر وأهم الكيانات الاقتصادية بالمحافظة، مشيدا بالإجراءات المتبعة داخل المصنع وتواجد المستلزمات الطبية والوقائية، والحرص على سلامة العاملين، وتحقيق أعلى معدلات من الإنتاج رغم تداعيات المرحلة الحالية.







محافظ بورسعيد يشيد بمصنع ستار للأسماك



قام اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، خلال جولته لتفقد عدد من المصانع بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، بمتابعة سير ومعدلات الإنتاج داخل مصنع ستار لإنتاج الأسماك، رافقه خلالها مالك مصنع الأسماك واللواء علاء المالكى مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.



كما تابع محافظ بورسعيد خلال تفقده المنطقة الصناعية، آخر المستجدات فى تنفيذ المراحل التالية من مصنع إنتاج وتعبئة الزيوت، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى للمصنع وتشغيله.



وأكد اللواء عادل الغضبان، أن المنطقة الصناعية شهدت كيانات صناعية واقتصادية تدخل المنطقة لأول مرة، ومثلت عاملا هاما لتنمية الاقتصاد وذلك من خلال دورها الفعال فى تنمية الصناعة المحلية والتصدير لدول الشرق الأوسط،مما يساهم فى الارتقاء بالمنطقة الصناعية بل ووضعها على خريطة المدن الصناعية العالمية.