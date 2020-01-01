تعرف على تفاصيل حفل هاني شاكر المقبل



الحفل على هامش "حفلات الصيف مكملين معاكم" وهي خدمة ترفيهية برعاية "روتانا للصوتيات والمرئيات" حيث تتيح للجمهور أن يشاهد حفلات غنائية "أونلاين" لكبار نجوم مصر والوطن العربي.



وروجت الصفحة الرسمية للقناة عبر"الفيسبوك" للحفل، بنشرها البوستر الرسمي له وعلقت على الصورة وكتبت،:" #حفلات_الصيف_مكملين_معاكم‬⁩ بالفرح والطرب ‬

‫الفنان ⁧‫#هاني_شاكر‬⁩ في حفل لايف اونلاين عبر تطبيق شاهد VIP الخميس القادم 23 يوليو ‬

‫ ١٠:٠٠ مساءً بتوقيت السعودية".



ومن المقرر أن يقدم هاني،باقة كبيرة من أجمل أغانيه التي يعشقها الجمهور.



في سياق أخر طرح مؤخرًا أمير الغناء العربي هاني شاكر، أغنية الجديدة بعنوان "هتعدى"، والتي يبعث من خلالها الأمل لجمهوره، في زمن الكورونا وإن الأزمة ستنتهي قريبًا، وتعاون نقيب الموسيقين في الأغنية مع الشاعر رامي أمين، ومن ألحان أحمد برازيلي، وتوزيع زووم.







يستعد الفنان هاني شاكر، لإحياء حفل غنائي "أونلاين" وذلك يوم الخميس الموافق 23 يوليو.