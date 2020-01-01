الاتحاد المصري للدراجات النارية يساهم في نشر اللعبة محليا ودوليا

الأحد 19/يوليه/2020 - 03:45 م
بوابة الفجر
عقد الاتحاد المصري للدراجات النارية اجتماعا مع الجروبات الرسمية التابعة للإتحاد بحضور رؤساء الجروبات وممثلي الاتحاد وائل طامو عضو مجلس الإدارة وإبراهيم فريد المدير التنفيذي للإتحاد.

وخلال الإجتماع تم مناقشة أنشطة الجروبات العاملة في مصر وخريطة عمل الإتحاد خلال الفترة المقبلة.

وعرض رؤساء الجروبات التابعة للاتحاد المصري للدراجات النارية بعض المقترحات والأفكار لمناقشتها وطريقة تفعيلها خلال الأيام القادمة.

وأشاد رؤساء الجروبات بالجهد الكبير والمبذول من قبل الاتحاد المصري للدراجات النارية خلال فترة زمنية قصيرة في تنظيم الفعاليات والأحداث فضلاً عن الأنشطة التي قام بها الاتحاد ومدى الاستفادة منها خلال البطولات المحلية والدولية التي سينظمها الاتحاد مستقبلاً.

ومن جانبه وجه إبراهيم فريد المدير التنفيذي للإتحاد المصري للدراجات النارية الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وقيادات وزارة الشباب والرياضه في دعمهم لنشر لعبة الدراجات النارية ومدى التعاون المثمر بين الاتحاد والوزارة لصالح اللعبة والأبطال.

وأضاف فريد أن وزير الرياضة دائما يقدم الدعم والتعاون المتميز للإتحاد وذلك من أجل نشر اللعبة ومساعدتها على الإنتشار في كل ربوع مصر وكذلك العمل على تنظيم البطولات المحلية والدولية.

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