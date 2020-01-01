ارتفاع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي في قطر بنسبة 6%

ارتفع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي في قطر خلال شهر مايو الماضي بنسبة 6% على أساس شهري مسجلا 104 نقطة، بينما انخفض بنسبة 2% قياساً بالشهر المناظر من العام الماضي وفقاً لبيانات جهاز التخطيط و الإحصاء القطري. ودعم الارتفاع الشهري للمؤشر ارتفاع نمو قطاع التعدين بنسبة 7.9% كمحصلة لإرتفاع الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي.





هذا وسجل قطاع الصناعات التحويلية نمواً بنسبة 3.4% بدعم من ارتفاع خمس مجموعات بقيادة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية، فيما زاد إنتاج قطاع الكهرباء بنسبة 24.3% مقابل تراجع انتاج الماء بنسبة 8.5%.







