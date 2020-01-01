الولايات المتحدة تسجل 63 ألف إصابة بكورونا

سجلت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، أكثر من 850 وفاة ونحو 63.7 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لجامعة جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

وبحسب بيانات الجامعة الأمريكية، رصدت الولايات المتحدة خلال اليوم الماضي 853 وفاة و63698 إصابة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19".

وقد سجلت الولايات المتحدة حتى اليوم 3712445 إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19" منها 140120 حالة وفاة و1122720 حالة شفاء، أي أكبر حصيلة على مستوى العالم.

وشهدت الولايات المتحدة، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الإصابات بكورونا، بتسجيل أكثر من 77 ألف إصابة خلال 24 ساعة، حسب وكالة "رويترز".



