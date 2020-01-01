بختام التعاملات ..249.3 مليون جنيه مبيعات المصريين بالبورصة اليوم
الأحد 19/يوليه/2020 - 03:34 م
نيفين سمير
أنهت البورصة تعاملات اليوم علي هبوط جماعي لكل المؤشرات مضغوطة بمبيعات المصريين تعاملات والتي سجلت نحو 249.3 مليون جنيه بنسبة إستحواذ 84.5%، بيتما اتجه الأجانب و العرب للشراء بصافي240.9مليون جنيه، و8.3 مليون جنيه بنسبة إستحواذ 12.8% و2.6% علي التوالي ، وإستحوذت المؤسسات علي نسبة 59.2% والأفراد علي 40.7%.
و بلغت قيمة التداول على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 733.2 مليون جنيه ، من خلال315.7 مليون سهم، عبر 31.3 ألف صفقة ، وقد تم التداول علي 177 سهم ارتفع منهم 34 شركة وتراجعت نحو 116 شركة وإستقرت 27 شركة.
وخسر رأس المال السوقى للبورصة بنحو 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 568.8 مليار جنيه.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، "إيجي إكس 30" بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 10281.1 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 1409.2 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 2177.1 نقطة.
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