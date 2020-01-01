بختام التعاملات ..249.3 مليون جنيه مبيعات المصريين بالبورصة اليوم

الأحد 19/يوليه/2020 - 03:34 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير


أنهت البورصة تعاملات اليوم علي هبوط جماعي لكل المؤشرات مضغوطة بمبيعات المصريين تعاملات والتي سجلت نحو 249.3 مليون جنيه بنسبة إستحواذ 84.5%،  بيتما  اتجه الأجانب و العرب للشراء بصافي240.9مليون  جنيه، و8.3 مليون جنيه بنسبة إستحواذ 12.8% و2.6% علي التوالي  ، وإستحوذت المؤسسات علي نسبة 59.2% والأفراد علي 40.7%.


و بلغت قيمة التداول على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو  733.2 مليون جنيه ، من خلال315.7 مليون سهم، عبر 31.3 ألف صفقة ، وقد تم التداول علي 177 سهم ارتفع منهم 34 شركة وتراجعت نحو 116  شركة وإستقرت 27 شركة.


وخسر رأس المال السوقى للبورصة بنحو 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 568.8 مليار جنيه.
 
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، "إيجي إكس 30" بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 10281.1 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 1409.2 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 2177.1 نقطة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

وزير الري يوجه رسالة شديدة اللهجة لإثيوبيا.. ويؤكد: هذا موقفنا

منذ ساعتين و 32 دقيقة

أول رد من النجم الساحلي على أزمة الأهلي بسبب كوليبالي

منذ نصف ساعة

شرط وحيد لعودة "بيكهام" إلى الأهلي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

مجلس الدفاع الوطني يحسم موقفه من تطورات أزمة سد النهضة

منذ 39 دقيقة

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. برشلونة يستقر على بديل سيتين

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. "الصحة" تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح "كوفيد 19"

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة إقتراب كريم العريبي من الأهلي

منذ ساعة و نصف

فايلر يصدم "المهاري" ويرفض عودته إلى الأهلي

منذ ساعتين

قرار عاجل من حماية المستهلك بشأن خدمات شركات المحمول

منذ أقل من ساعتين

أول معلومات عن خليفة "العصار".. الوزير الجديد للإنتاج الحربي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يهدد الأهلي في صفقة جديدة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

الأهلي يرد على تواصله مع مرتضي منصور بشأن الفيديو "المسرب"

منذ حوالي 3 ساعات

الخارجية ترد على الاتفاق الجديد بين "السراج" وتركيا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

جوهرة برشلونة مفاجأة التشكيل أمام ديبورتيفو ألافيس

منذ حوالي 3 ساعات

التعليم: ضبط طالبين بتهمة تسريب امتحانات الثانوية.. وحالة غش

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

البورصة تخسر 9.1 مليار جنيه في ختام جلسة الأربعاء

832.6 مليون جنيه مبيعات المصريين والأجانب بالبورصة اليوم

تعرف علي أكثر 5 أسهم ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم

"الأجانب " يستحوذون علي نسبة 22.6% من إجمالي التعاملات بالبورصة اليوم

أخبارالبورصة المصرية.. 1.1 مليار جنيه قيم التداولات بالبورصة اليوم

البورصة تخسر 4.3 مليار جنيه في ختام أخر جلسات الأسبوع

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:17 م

وزير الري يوجه رسالة شديدة اللهجة لإثيوبيا.. ويؤكد: هذا موقفنا

مجلس الدفاع الوطني يحسم موقفه من تطورات أزمة سد النهضة

03:10 م

قرار عاجل من حماية المستهلك بشأن خدمات شركات المحمول

02:06 م

أول معلومات عن خليفة "العصار".. الوزير الجديد للإنتاج الحربي

12:15 م

التعليم: ضبط طالبين بتهمة تسريب امتحانات الثانوية.. وحالة غش

11:35 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً