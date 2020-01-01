بختام التعاملات ..249.3 مليون جنيه مبيعات المصريين بالبورصة اليوم









أنهت البورصة تعاملات اليوم علي هبوط جماعي لكل المؤشرات مضغوطة بمبيعات المصريين تعاملات والتي سجلت نحو 249.3 مليون جنيه بنسبة إستحواذ 84.5%، بيتما اتجه الأجانب و العرب للشراء بصافي240.9مليون جنيه، و8.3 مليون جنيه بنسبة إستحواذ 12.8% و2.6% علي التوالي ، وإستحوذت المؤسسات علي نسبة 59.2% والأفراد علي 40.7%.









و بلغت قيمة التداول على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 733.2 مليون جنيه ، من خلال315.7 مليون سهم، عبر 31.3 ألف صفقة ، وقد تم التداول علي 177 سهم ارتفع منهم 34 شركة وتراجعت نحو 116 شركة وإستقرت 27 شركة.







