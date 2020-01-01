البورصة تسجل تداولات بـ 733.2 مليون جنيه .. وهبوط 116 سهم





سجلت البورصة المصرية اليوم الأحد ، تداولات بحوالي 733.2 مليون جنيه ، في حين بلغت أحجام التداول حوالي 315.7 مليون سهم، وتم ذلك من خلال 31.3 ألف صفقة ، تم التداول علي 177 سهم ارتفع منهم 34 شركة في حين تراجعت نحو 116 شركة بسبب سيطرة حالة من الهلع علي المتعاملين بسبب التوترات الجيو سياسية وتم التوجه نحو بيع الأسهم ، وإستقرت أسهم 27 شركة.





وسجل سوق داخل المقصورة تداولات بحوالي 1.4 مليار جنيه ، بينما سجل المتعاملون الرئيسيون 711.5 مليون جنيه ، وسوق خارج المقصورة 1.8 مليون جنيه.



وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد ، أولي جلسات الأسبوع علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات مضغوطة بمبيعات المصريين ، وخسر رأس المال السوقى للبورصة بنحو 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 568.8 مليار جنيه. وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، "إيجي إكس 30" بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 10281.1 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 1409.2 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 2177.1 نقطة.



