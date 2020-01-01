البورصة تسجل تداولات بـ 733.2 مليون جنيه .. وهبوط 116 سهم

الأحد 19/يوليه/2020 - 03:25 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

سجلت البورصة المصرية اليوم الأحد ، تداولات بحوالي  733.2 مليون جنيه ، في حين بلغت أحجام التداول حوالي 315.7 مليون سهم،  وتم ذلك من خلال  31.3 ألف صفقة ، تم التداول علي 177 سهم ارتفع منهم 34 شركة في حين تراجعت نحو 116  شركة  بسبب سيطرة حالة من الهلع علي المتعاملين بسبب التوترات الجيو سياسية  وتم التوجه نحو بيع الأسهم ،  وإستقرت  أسهم 27 شركة.

وسجل سوق داخل المقصورة تداولات بحوالي 1.4 مليار جنيه ، بينما سجل المتعاملون الرئيسيون 711.5 مليون جنيه ، وسوق خارج المقصورة 1.8 مليون جنيه.

وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد ، أولي جلسات الأسبوع علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات مضغوطة بمبيعات المصريين ، وخسر رأس المال السوقى للبورصة بنحو 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 568.8 مليار جنيه.
 
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، "إيجي إكس 30" بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 10281.1 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 1409.2 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 2177.1 نقطة.

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