مؤشر سوق البحرين المالي يفقد 11.3 نقاط بختام أولي جلسات الأسبوع

الأحد 19/يوليه/2020 - 03:17 م
بورصة البحرين
بورصة البحرين
نيفين سمير

أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.87% خاسراً 11.32 نقطة ليغلق عند مستوى 1291.16 نقطة، للجلسة الرابعة على التوالي، وبلغ حجم التداول 4.9 مليون سهم بقيمة 371 ألف درهم.


 وهبط بسوق البحرين  المالي اليوم ، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 38.67% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.4%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.74%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 3.89% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 7.63%، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.68%، كما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 2.45% بضغوط هبوط سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 2.65%، فيما ارتفع سهم المصرف الخليجي التجاري وحيداً بنسبة 7.89%.
 

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