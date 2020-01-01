مؤشر سوق البحرين المالي يفقد 11.3 نقاط بختام أولي جلسات الأسبوع





أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.87% خاسراً 11.32 نقطة ليغلق عند مستوى 1291.16 نقطة، للجلسة الرابعة على التوالي، وبلغ حجم التداول 4.9 مليون سهم بقيمة 371 ألف درهم.









وهبط بسوق البحرين المالي اليوم ، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 38.67% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.4%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.74%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 3.89% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 7.63%، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.68%، كما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 2.45% بضغوط هبوط سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 2.65%، فيما ارتفع سهم المصرف الخليجي التجاري وحيداً بنسبة 7.89%.