محافظ بني سويف لمدير الأمن السابق: بذلتم مجهودًا كبيرًا في أزمة كورونا

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأحد، اللواء محمد مراد، بتعيينه مساعدًا لوزير الداخلية مديرًا لأمن بني سويف خلفًا للواء زكريا صالح، مدير الأمن السابق في حركة الشرطة التي تم الإعلان عنها أمس.





جاء ذلك بحضور بلال حبش، نائب المحافظ.





وأعرب المحافظ عن تهنئته للواء محمد مراد، بعد إسناد المسؤولية له في حركة التنقلات الأخيرة.





وأكد المحافظ الدور الوطني الذي تقوم به الشرطة المصرية بجانب القوات المسلحة في حفظ أمن واستقرار الوطن، مشددًا على أن نشر الأمن في ربوع مصر يدعم ملف التنمية والتي لايمكن تحقيقها إلا في ظل توافر الأمن والاستقرار وبسط سيادة القانون، لاسيما الجهود الكبيرة لتنفيذ خطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا، حيث شهدت جهود مضاعفة من كافة الأجهزة.





كما أعرب المحافظ عن تقديره للواء زكريا صالح مدير الأمن السابق، مشيرًا إلى أنه قد تواصل معه من خلال إتصال تليفونيًا، عبر فيه عن شكره وتقديره للتعاون المثمر بين المحافظة والمديرية في إدارة العديد من الملفات مثل تأمين حملات إزالات التعديات ومتابعة تطبيق قرارات الحكومة المتعلقة بتداعيات فيروس كورونا وتنفيذ حظر إنتقال وحركة المواطنين، والتعامل مع أزمة السيول، وبسط الأمن والآمان في ربوع المحافظة وغيرها من الملفات التي شهدت تكاملا وتناغما بين أجهزة المحافظة الأمنية والتنفيذية.





ومن جانبه أعرب مدير الأمن الجديد اللواء محمد مراد، عن تقديره وشكره لمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم على هذه اللفتة الطبية وحرصه على تهنئته بتولي المسؤولية الجديدة، والتي جسدت حرص محافظ الإقليم على دعم جهود الشرطة بالمحافظة، ومؤكدًا على استمرار مديرية الأمن بأنها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الخطة الطموحة للمحافظة من أجل التنمية في مختلف المجالات.





كما أشار مدير الأمن الجديد إلى جهود الجهاز التنفيذي المميزة تحت قيادة المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، وذلك في كثير من المجالات الحيوية خلال الفترة القليلة الماضية، مشيرًا إلى التعاون المثمر بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة في تنفيذ قرارات الحكومة فيما يتعلق بخطة مجابهة كورونا، والتي شهدت دعمًا كبيرا من محافظ بني سويف.



