ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.42% في ختام التعاملات





أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.42% رابحاً 8.76 نقطة ليغلق عند مستوى 2061.43 نقطة، وربح رأس المال السوقي 950 مليون درهم ليغلق عند مستوى 292.95 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 160.4 مليون سهم محققة ما قيمته 127.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 2561 صفقة لعدد 32 سهماً.









وبختام التعاملات ، صعد قطاعي البنوك والاتصالات بنسبة 1.25%، 0.77%، على التوالي، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 3.75%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.29%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.20%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.37%، ثم قطاعي العقارات والنقل بنسبة 0.10%.





وقفزت 10 أسهم بسوق دبي المالي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 12.69%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 5.11%، فيما تراجع 14 سهماً، على رأسها سهم بنك دبي التجاري بنسبة 2.50%، ثم سهم شركة دي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 4.06%، فيما تصدر سهم شركة أرابتك القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 33.2 مليون ورقة بقيمة 27.5 مليون درهم.