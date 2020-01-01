مدرب نوريتش يفتح النار على نجوم الفريق

الأحد 19/يوليه/2020 - 03:33 م
بوابة الفجر
وصف دانييل فاركه مدرب نوريتش سيتي فريقه "بالساذج وقليل الخبرة والغبي" بعدما دمر نفسه وخسر 2-صفر أمام بيرنلي ليتعرض للهزيمة التاسعة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدا أن فريق المدرب فاركه يستطيع تحقيق نتيجة إيجابية في آخر مباراة على أرضه بالدوري الممتاز يوم السبت قبل الهبوط، لكن لاعبه إيميليانو بنديا تعرض للطرد في الدقيقة 35 بسبب الاعتداء بمرفقه على منافس ثم تلقى يوسيب درميتش بطاقة حمراء أخرى بسبب خطأ عنيف.

وسجل كريس وود الهدف الأول لبيرنلي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ثم أضاف بن جودفري لاعب نوريتش الهدف الثاني للفريق الزائر بطريق الخطأ في مرماه ليكمل اليوم الحزين.

واعتاد فاركه الدفاع عن لاعبيه على مدار الموسم الصعب، بعد الفوز بدوري الدرجة الثانية العام الماضي، لكن يبدو أن صبره قد نفد بعدما أصبح نوريتش أول فريق في دوري الأضواء الإنجليزي منذ 1922 يخسر خمس مباريات متتالية على أرضه دون تسجيل أي هدف.

وقال الألماني فاركه :"لقد بدأنا تماما كما كنا نريد بالتقدم إلى الأمام. كنا نريد السيطرة على المباراة".

وتابع :"جاء رد فعل بيرنلي بطريقته المعتادة. هو فريق يملك الخبرة في الدوري الإنجليزي الممتاز. أدرك أنه يعاني من مشكلات ويحتاج إلى إيقاف هذا الإيقاع".

وأضاف :"لقد سقطنا في الفخ وحصلنا على طردين. ساذج وقليل الخبرة وغبي كلها كلمات صحيحة لوصف ما حدث. هذا غير مقبول. ليس من الممكن الفوز بالنقاط بوجود ثمانية لاعبين (غير حارس المرمى). سقط لاعبو فريقي في الفخ".

ويملك نوريتش 21 نقطة فقط وتأكد إنهاء الموسم بأقل رصيد من النقاط لهذا النادي في مسابقة دوري.

لكن هذا ليس أقل عدد من النقاط لفريق في الدوري الممتاز حيث نال ديربي كاونتي 11 نقطة في موسم 2007-2008.

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