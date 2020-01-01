تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات









أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع جماعي للمؤشرات وذلك للجلسة الرابعة على التوالي، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.05% خاسراً 52.91 نقطة ليغلق عند مستوى 4993.25 نقطة، وتراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.18% خاسراً 65.11 نقطة ليغلق عند مستوى 5436.50 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.69% خاسراً 28.53 نقطة ليغلق عند مستوى 4118.72 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.71% خاسراً 29.42 نقطة ليغلق عند مستوى 4099.78 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 159.1 مليون سهم بقيمة 36.3 مليون دينار كويتي عبر 8579 صفقة.









وهبطت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.55%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.29%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.20%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.16%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.09%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.56%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.05%، ثم قطاعي المواد الأساسية والنفط والغاز بنسبة 0.04%، 0.02%، على التوالي.

وجاء سهم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 5.99%، يليه سهم شركة بيت الاستثمار الخليجي بنسبة 4.20%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 3.88%، فيما تصدر سهم شركة التمدين الاستثمارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.40% ثم سهم شركة أبيار للتطوير العقاري بنسبة 5.56%، ثم سهم شركة أركان الكويت العقارية بنسبة 5%.