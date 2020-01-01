تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات

الأحد 19/يوليه/2020 - 03:02 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير


أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع جماعي للمؤشرات وذلك  للجلسة الرابعة على التوالي، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.05% خاسراً 52.91 نقطة ليغلق عند مستوى 4993.25 نقطة، وتراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.18% خاسراً 65.11 نقطة ليغلق عند مستوى 5436.50 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.69% خاسراً 28.53 نقطة ليغلق عند مستوى 4118.72 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.71% خاسراً 29.42 نقطة ليغلق عند مستوى 4099.78 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 159.1 مليون سهم بقيمة 36.3 مليون دينار كويتي عبر 8579 صفقة.


 وهبطت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.55%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.29%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.20%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.16%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.09%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.56%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.05%، ثم قطاعي المواد الأساسية والنفط والغاز بنسبة 0.04%، 0.02%، على التوالي.
 
 
وجاء سهم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 5.99%، يليه سهم شركة بيت الاستثمار الخليجي بنسبة 4.20%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 3.88%، فيما تصدر سهم شركة التمدين الاستثمارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.40% ثم سهم شركة أبيار للتطوير العقاري بنسبة 5.56%، ثم سهم شركة أركان الكويت العقارية بنسبة 5%.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

التعليم: ضبط طالبين بتهمة تسريب امتحانات الثانوية.. وحالة غش

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من حماية المستهلك بشأن خدمات شركات المحمول

منذ أقل من ساعتين

شرط وحيد لعودة "بيكهام" إلى الأهلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

الخارجية ترد على الاتفاق الجديد بين "السراج" وتركيا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا

منذ أقل من نصف ساعة

حقيقة إقتراب كريم العريبي من الأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

أول معلومات عن خليفة "العصار".. الوزير الجديد للإنتاج الحربي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يرد على تواصله مع مرتضي منصور بشأن الفيديو "المسرب"

منذ حوالي 3 ساعات

جوهرة برشلونة مفاجأة التشكيل أمام ديبورتيفو ألافيس

منذ حوالي 3 ساعات

وزير الري يوجه رسالة شديدة اللهجة لإثيوبيا.. ويؤكد: هذا موقفنا

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. برشلونة يستقر على بديل سيتين

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. "الصحة" تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح "كوفيد 19"

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يصدم "المهاري" ويرفض عودته إلى الأهلي

منذ ساعتين

الزمالك يهدد الأهلي في صفقة جديدة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

مجلس الدفاع الوطني يحسم موقفه من تطورات أزمة سد النهضة

منذ 37 دقيقة

أول رد من النجم الساحلي على أزمة الأهلي بسبب كوليبالي

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

التباين يسيطرعلي مؤشرات بورصة الكويت بختام جلسة الخميس

التباين يسيطرعلي مؤشرات بورصة الكويت بختام جلسة الخميس

بورصة الكويت .. تراجع جماعي لكل المؤشرات بختام التعاملات

بورصة الكويت تنهي تعاملات اليوم علي تراجع جماعي لجميع المؤشرات

بورصة الكويت تنهي تعاملات اليوم علي تراجع جماعي لجميع المؤشرات

تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت في ختام جلسة اليوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:17 م

وزير الري يوجه رسالة شديدة اللهجة لإثيوبيا.. ويؤكد: هذا موقفنا

مجلس الدفاع الوطني يحسم موقفه من تطورات أزمة سد النهضة

03:10 م

قرار عاجل من حماية المستهلك بشأن خدمات شركات المحمول

02:06 م

أول معلومات عن خليفة "العصار".. الوزير الجديد للإنتاج الحربي

12:15 م

التعليم: ضبط طالبين بتهمة تسريب امتحانات الثانوية.. وحالة غش

11:35 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً