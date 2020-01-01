أول رد من النجم الساحلي على أزمة الأهلي بسبب كوليبالي

الأحد 19/يوليه/2020 - 03:19 م
كوليبالي
كوليبالي
علي نبوي
كشف فيصل خليفة نائب رئيس نادي النجم الساحلي التونسي، أن جائحة فيروس كورونا، وراء الأزمة الأخيرة مع النادي الأهلي، بسبب عجز النادي عن تسديد الدفعات المستحقة من العقوبة الموقعة على الإيفواري سليمان كوليبالي لاعب النجم الحالي.

وقال فيصل خليفة عبر برنامج ملعب الصقر عبر إذاعة راديو مصر: " لم يصلنا أي خطاب رسمي حتى الآن من الفيفا بشأن عقوبة سليمان كوليبالي"

وأضاف:" بحسب ما علمنا من الأخبار أن الفيفا أعطى 45 يوما من أجل تسوية الملف مع النادي الأهلي، وسنحاول حل الأزمة وديا في الفترة المقبلة".

وواصل:" أخر مباراة مع الأهلي في مصر خلال شهر فبراير الماضي بدوري المجموعات ببطولة إفريقيا، وصلنا لاتفاق رسمي مع النادي الأهلي، واتفقنا على حلول، لكن إيقاف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا عطلنا عن تسديد المبالغ المالية".

وتابع خليفة:" كنت مع رئيس النجم الساحلي في مصر، واتفقنا على كافة الأمور، لكن الأزمات الأخيرة وراء عدم دفع الدفعة المستحقة من الاتفاق المسبق مع القلعة الحمراء".

وزاد: "النجم الساحلي فريق عريق، لا نسمح لأنفسنا بوجود أدني مشكلة مع أي نادٍ، خاصة النادي الأهلي".

وأكمل: "حسب الاتفاق السابق، كنا سنقوم بدفع المبلغ المستحق بشأن كوليبالي على مدار 4 سنوات، بحيث يحصل الأهلي على مبلغ مالي مُحدد مع كل فترة انتقالات، ولدينا اتفاق رسمي بذلك، لكن الأمر توقف كما ذكرت الأسباب".

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