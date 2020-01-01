شاهد.. السيسي يشهد أداء حلف اليمين لـ"محمد مرسي" خلفا للعصار

الأحد 19/يوليه/2020 - 02:53 م
بوابة الفجر
رقية جمال
أذاعت فضائية "TeN" مقطع فيديو يستعرض لحظة أداء حلف اليمين الدستورية للواء محمد أحمد مرسي خلف الله، وزيرًا للدولة للإنتاج الحربي أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأدى اللواء محمد مرسي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، وزير دولة للإنتاج الحربي، خلفًا للفريق محمد العصار، الذي توفى قبل أيام.

وعمل "مرسي"، مديرًا لسلاح المركبات بالقوات المسلحة سابقًا، ومساعدًا لوزير الدفاع، قبل أن يقع عليه الاختيار مديرًا عامًا للهيئة العربية للتصنيع، في عهد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة الحالي.

"مثلك لا يغيب".. أول فيلم عن مسيرة الفريق محمد العصار

أطلقت وزارة الإنتاج الحربي، الأسبوع الماضي، أول فيلم تسجيلي عن مسيرة الفريق محمد العصار، الذي رحل عن عالمنا مؤخرًا، بعد صراع مع المرض.

يأتي ذلك تخليدًا لمجهودات الفريق فخري محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، حيث يحمل الفيلم عنوان "مثلك لا يغيب سلامًا لروحك".

جهود العصار

يعكس الفيلم، بعض مجهودات الوزارة خلال الخمس سنوات الماضية التي تولى فيها الفريق قيادتها، حيث شهدت "الإنتاج الحربي" العديد من الإنجازات التي تدل على الجهود المبذولة والتطور النوعي بكل شركة ووحدة تابعة للإنتاج الحربي خلال تلك الفترة، ووضعت مصر في بؤرة اهتمام الدول الصناعية الأخرى والتي جذبت العديد من الشركات الاستثمارية الكبرى، ما كان له الأثر على جذب العديد من الشركات الكبرى بالاستثمار في مصر، وهي الجهود والانجازات التي تعكس الجهد الوطني لقائد أفنى حياته لصالح الوطن.

أول تصريحات لـ"مرسي"

ووجه المهندس محمد أحمد مرسي، الشكر للقيادة السياسية على ثقتها لتوليه المنصب، كما تقدم بخالص تعازيه ومواساته لأسرة الفريق محمد العصار، الوزير السابق للإنتاج الحربي.

وأكد "مرسي" أن الهيئة العربية للتصنيع هي الذراع الأخرى للتصنيع العسكري في مصر، بما تمتلكه من كفاءات بشرية وإمكانيات وقدرات تصنيعية مطابقة لمعايير الجودة العالمية.

وقال: إن أوجه التعاون المشترك والتنسيق بين الإنتاج الحربي والعربية للتصنيع ستمتد لمجالات متعددة لتوفير كافة احتياجات المشروعات القومية الحالية والتنموية بالدولة وتطوير الصناعة عن طريق التعاون مع كبري الشركات العالمية.

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