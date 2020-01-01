فرحة طلاب الثانوية بقنا لسهولة الجيولوجيا: الحمدلله ختامها مسك (صور)

انتهى طلاب الصف الثالث الثانوي العام، اليوم الأحد، من امتحانات مادة الجيولوجيا لطلاب شعبة علمي علوم، في آخر أيام امتحانات ماراثون نهاية العام الدراسي، مشيرين إلى أن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط، معربين عن سعادتهم قائلين: "ختامها مسك الحمدلله".





وقال طارق دسوقي، طالب بالشهادة الثانوية العامة، إن امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئة كانت من المواد المضمونة التي يحصل منها الطالب والطالبة على الدرجات النهائية، للالتحاق بكليات القمة، مشيرًا إلى أن الامتحان به نقاط غير مباشرة وأسئلة غير مفهومة ولكن تم الاجابة عليها.





ويذكر حسن عبدالفتاح، طالب بالشهادة الثانوية العامة، شعبة العلوم، ان مادة الجيولوجيا كانت سهلة ولكنها طويلة وتحتاج لوقت أطول والنقاط كانت بسيطة وسلسة، وأن الإمتحان فاق توقعاته في السهولة والبساطة حيث أنه لم يستغرق أكثر من ساعة من زمن الإجابة.





وعزز رجال مركز شرطة نجع حمادي ووحدة مرور نجع حمادي، شمالي قنا، من تواجدهم أمام لجان الشهادة الثانوية، بإشراف اللواء شريف عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، والعميد عمرو شاهين مدير إدارة مرور قنا، لمنع تكدس السيارات بمحيط المدارس التي تستقبل طلاب الثانوية.





وقامت الأجهزة الأمنية بقيادة العميد عبدالحميد بدر، مأمور مركز شرطة نجع حمادي، بالتنسيق مع وحدة المرور، لوضع صدادات حديدية وتطويق المنطقة بحرم آمن، وعمل أنبوب لمنع الزحام والتكدسات، لمسافة 50 مترًا ومنع الاقتراب من مقار اللجان الامتحانية لغير الطلاب والمراقبين، للحد من تكدس أولياء الأمور.





كما أمن رجال وحدة مرور نجع حمادي، بقيادة المقدم حاتم البحيري، رئيس الوحدة، والنقباء وائل عبدالفتاح وهشام وهب الله، الطرق والمسارات التي تؤدي لكافة المدارس التي تشهد امتحانات الثانوية العامة والأزهرية، كما عززوا من تواجدهم بالشوارع، لتسيير حركة الطرق، وضمان وصول الطلاب بسهولة ويسر، وعدم وجود أية اختناقات بمحيط المدارس.





بينما اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، نتيجة تقدير العينة العشوائية لمادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية علوم بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019_2020 (الدور الأول).





جاء ذلك عقب الاجتماع الذى عقد عبر شبكة الفيديوكونفرانس، مع موجهى عموم المادة ومشرفي التقدير على مستوى جميع مقرات التقدير، لمناقشة وجهة نظر الموجهين في مستوى الامتحان وتوضيح أي نقاط قد تكون في مصلحة الطلاب، وفي ضوء هذا الاجتماع تم البدء أمس في تقدير العينة العشوائية.



