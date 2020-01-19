مانشستر يونايتد ضد تشيلسي.. موقعة تكسير العظام " لإنقاذ الموسم "

الأحد 19/يوليه/2020 - 02:11 م
بوابة الفجر
محمد أيمن

تصوب أنظار عشاق كرة القدم اليوم الاحد صوب ملعب إستاد ويمبلي الذي يحتضن موقعة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي وذلك ضمن نصف نهائي بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم .

وينتظر الفائز من لقاء اليوم نادي أرسنال في المباراة النهائية حيث تمكن الجانرز من حيث أولى بطاقات المشهد الختامي بفوزه يوم أمس السبت على مانشستر سيتي بهدفين مقابل لا شيء .

وفي السطور التالية يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على أبرز الأرقام التي شهدتها مباريات الفريقين السابقة بالإضافة إلى سعي الشياطين الحمر لتكرار الرباعية الشهيرة في مرمى البلوز .

مواجهات مانشستر يونايتد وتشيلسي الموسم الجاري

سبق وأن تواجه الفريقان في الموسم الجاري 3 مرات إثنين منهم في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز والمرة الثالثة كانت في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية .

ويعتبر مانشستر يونايتد هو الفريق الوحيد الذي نجح في الفوز على البلوز أربعة مرات في موسم واحد من قبل وحدث ذلك عام 2010-2011 .

وللعام الرابع على التوالي تضع الفرق العملاقين في مواجهة واحدة ببطولة كأس الاتحاد الانجليزي حيث جاءت المباريات السابقة كالآتي :-

- عام 2017 فاز تشيلسي في ربع النهائي .

- عام 2018 حسم تشيلسي الفوز بالبطولة على حساب مانشستر يونايتد في النهائي.

- عام 2019 تمكن مانشستر يونايتد من حسم المباراة التي جمعتهما في الدور الخامس.

وينتظر مانشستر يونايتد أن يتفادى الخسارة أمام تشيلسي حيث سيكون ذلك للمباراة السابعة توالياً خلال القرن الحالي .

مباريات مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الانجليزي

مباراة اليوم تحمل الرقم 30 لمانشستر يونايتد في نصف نهائي كأس الاتحاد الانجليزي حيث أن هذا الرقم قياسياً ولم يحققه مع اليونايتد سوى أرسنال .

وسبق وأن تأهل مانشستر يونايتد إلى المباراة النهائية في 15 من أصل 17 مباراة في الدور نصف النهائي حيث لم يخسر الفريق سوى من إيفرتون 2009 والسيتي 2011.

وحقق المانيو 21 إنتصار وتعرض لثلاثة خسائر خلال الستة وعشرين مباراة الأخيرة التي خاضها في كأس الإتحاد الإنجليزي على مدار الخمسة مواسم السابقة ولم يخسر خلال آخر 19 لقاء في جميع المباريات بتحقيقه 14 فوز و5 تعادلات .

وتعتبر تلك المسيرة هي الأفضل للشياطين الحمر حيث سبق وأن تفادوا الخسارة في 29 مباراة متتالية بين شهر أبريل وشهر نوفمبر قبل عشرة أعوام وبالتحديد في عام 2010 .

مباريات تشيلسي في بطولة كأس الاتحاد الانجليزي

 يعتبر تشيلسي واحد من أكثر الفرق التي وصلت إلى مراحل متقدمة في كأس الاتحاد الانجليزي بالقرن الحالي فوصل البلوز إلى النهائي 8 مرات وتوجوا باللقب في ستة مناسبات ويعتبر هذا الوصول هو الثالث لنصف النهائي خلال آخر 4 مواسم .

ونجح تشيلسي في الفوز بـ12 مباراة من آخر 15 وصول للدور نصف النهائي وخسروا في مباراة يتيمة حيث تمكن الفريق من الفوز في 10 لقاءات وتعادلوا في ثلاثة وسجل أوليفيه جيرو 15 هدفاً في البطولة خلال 28 لقاء خاضهم وصنع 8 آخرين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد ضد تشيلسي مانشستر يونايتد مانشستر وتشيلسي كأس الاتحاد الانجليزي تشيلسي

أخبار تهمك

وزيرة الصحة تعلن مفاجأة بشأن الموجة الأولى لفيروس كورونا بمصر

منذ حوالي 5 ساعات

شرط وحيد لعودة "بيكهام" إلى الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

شاهد.. "الصحة" تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح "كوفيد 19"

منذ حوالي 6 ساعات

أول معلومات عن خليفة "العصار".. الوزير الجديد للإنتاج الحربي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. برشلونة يستقر على بديل سيتين

منذ ساعتين و 19 دقيقة

وزير الري يوجه رسالة شديدة اللهجة لإثيوبيا.. ويؤكد: هذا موقفنا

منذ ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة ليجانيس في الليجا الإسبانية

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يهدد الأهلي في صفقة جديدة

منذ أقل من ساعة

الخارجية ترد على الاتفاق الجديد بين "السراج" وتركيا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

جوهرة برشلونة مفاجأة التشكيل أمام ديبورتيفو ألافيس

منذ ساعة و نصف

مُرشح مفاجئ لخلافة كيكي سيتين في برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يرد على تواصله مع مرتضي منصور بشأن الفيديو "المسرب"

منذ أقل من ساعتين

الجيش الليبي: كلمة السيسي الشجاعة التاريخية أعادت حسابات تركيا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

فايلر يصدم "المهاري" ويرفض عودته إلى الأهلي

منذ 35 دقيقة

بلاغ للنائب العام وأمن الدولة العليا ضد مرتضى منصور

منذ حوالي 13 ساعة

التعليم: ضبط طالبين بتهمة تسريب امتحانات الثانوية.. وحالة غش

منذ ساعتين و 45 دقيقة

موضوعات متعلقة

ميسي.. رُبّان سفينة برشلونة على موعد مع ضحية إنجليزية جديدة

Liverpool vs Man united مباراة ليفربول ضد مان يونايتد اليوم 19-1-2020 في الدوري الإنجليزي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:17 م

وزير الري يوجه رسالة شديدة اللهجة لإثيوبيا.. ويؤكد: هذا موقفنا

أول معلومات عن خليفة "العصار".. الوزير الجديد للإنتاج الحربي

12:15 م

فايلر يصدم "المهاري" ويرفض عودته إلى الأهلي

01:46 م

التعليم: ضبط طالبين بتهمة تسريب امتحانات الثانوية.. وحالة غش

11:35 ص

الأهلي يرد على تواصله مع مرتضي منصور بشأن الفيديو "المسرب"

12:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً