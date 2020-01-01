حريق ضخم داخل مصنع في مدينة تبريز الإيرانية

الأحد 19/يوليه/2020 - 02:12 م
حريق ضخم
حريق ضخم
وكالات

اندلع حريق ضخم داخل مصنع في مدينة تبريز، مركز محافظة أذربيجان الشرقيَة، على خلفية سلسلة حوادث غامضة شهدتها إيران في الآونة الأخيرة، وفقًا لقناة روسيا اليوم

 

وقد أفادت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم الأحد، بانفجار في منشأة للطاقة في محافظة أصفهان وسط إيران.

 

وقد شهدت إيران، في وقت سابق، حادثًا غريبًا تسبب في تدمير مبنى قيد الإنشاء بالقرب من محطة نطنز للطاقة النووية، غير أنه لم يلحق ضررا بمنشأة الطرد المركزي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، عن المتحدث الحكومي الإيراني بهروز كمالوندي، قوله إن الحادث، الذي لم يعلن عن طبيعته أو سببه، لم يصب مفاعلها بضرر.

 

وأشار بهروز كمالوندي، إلى أن السلطات الإيرانية فتحت تحقيقا في الحادث، واصفًا المبنى المتضرر بأنه "سقيفة صناعية"، لكنه لم يكشف عن مزيد من التفاصيل.

 

ولم يعلن المتحدث الحكومي الإيراني عن أي أعمال بناء من قبل في موقع نظنز، وهو مركز لتخصيب اليورانيوم على بعد نحو 250 كيلومترا جنوبي العاصمة طهران.

 

ووفقًا لوكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، وقع الحادث في منشأة في منطقة مفتوحة قرب منشأة نطنز النووية ولم يسفر عن إصابات أو أضرار والموقع النووي يعمل بشكل طبيعي".

 

ويذكر ان نظنز، من المرافق الموجود تحت الأرض على عمق حوالي 7.6 أمتار من الخرسانة لتوفير حماية من الغارات الجوية، هو من بين المواقع التي تراقبها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد اتفاق إيران النووي مع القوى العالمية.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منشأة للطاقة حريق ضخم حريق داخل مصنع ايران

أخبار تهمك

الأهلي يرد على تواصله مع مرتضي منصور بشأن الفيديو "المسرب"

منذ أقل من ساعتين

وزير الري يوجه رسالة شديدة اللهجة لإثيوبيا.. ويؤكد: هذا موقفنا

منذ ساعة

الخارجية ترد على الاتفاق الجديد بين "السراج" وتركيا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. برشلونة يستقر على بديل سيتين

منذ ساعتين و 19 دقيقة

شاهد.. "الصحة" تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح "كوفيد 19"

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يهدد الأهلي في صفقة جديدة

منذ أقل من ساعة

فايلر يصدم "المهاري" ويرفض عودته إلى الأهلي

منذ 35 دقيقة

وزيرة الصحة تعلن مفاجأة بشأن الموجة الأولى لفيروس كورونا بمصر

منذ حوالي 5 ساعات

مُرشح مفاجئ لخلافة كيكي سيتين في برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة ليجانيس في الليجا الإسبانية

منذ أقل من ساعتين

بلاغ للنائب العام وأمن الدولة العليا ضد مرتضى منصور

منذ حوالي 13 ساعة

التعليم: ضبط طالبين بتهمة تسريب امتحانات الثانوية.. وحالة غش

منذ ساعتين و 45 دقيقة

الجيش الليبي: كلمة السيسي الشجاعة التاريخية أعادت حسابات تركيا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

جوهرة برشلونة مفاجأة التشكيل أمام ديبورتيفو ألافيس

منذ ساعة و نصف

شرط وحيد لعودة "بيكهام" إلى الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

أول معلومات عن خليفة "العصار".. الوزير الجديد للإنتاج الحربي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

موضوعات متعلقة

كيف استعادت إيران نشاطتها النووي بأعلى قدرة إنتاج؟

تدمير مبنى قيد الإنشاء قرب موقع نووي في إيران

عاجل.. انفجار ضخم بمحطة طاقة كهربائية في إيران

إيران تقر بأن حادث منشأة نطنز النووية تسبب في أضرار فادحة

الحرس الثوري: طهران أسست قواعد صواريخ تحت الأرض على سواحل الخليج

انفجار ضخم يهز إيران

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:17 م

وزير الري يوجه رسالة شديدة اللهجة لإثيوبيا.. ويؤكد: هذا موقفنا

أول معلومات عن خليفة "العصار".. الوزير الجديد للإنتاج الحربي

12:15 م

فايلر يصدم "المهاري" ويرفض عودته إلى الأهلي

01:46 م

التعليم: ضبط طالبين بتهمة تسريب امتحانات الثانوية.. وحالة غش

11:35 ص

الأهلي يرد على تواصله مع مرتضي منصور بشأن الفيديو "المسرب"

12:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً