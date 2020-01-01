نتيجة الثانوية العامة 2020.. سجل بياناتك بالاسم ورقم الجلوس عبر هذا الرابط

الأحد 19/يوليه/2020 - 01:28 م
نتيجة الثانوية العامة 2020
نتيجة الثانوية العامة 2020
نتيجة الثانوية العامة 2020.. سجل بياناتك بالاسم ورقم الجلوس عبر هذا الرابط

نتيجة الثانوية العامة 2020، انتهى طلاب الصف الثالث الثانوي اليوم الأحد من أداء مادة الجيولوجيا للشعبة العلمية علوم ومادة التفاضل والتكامل للشعبة العلمية رياضيات ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، ومن المقرر أن يؤدي طلاب الشعبة العلمية رياضيات يوم الثلاثاء المقبل مادة الرياضيات البحته (الجبر والهندسة الفراغية)، وينتظرون بعد ذلك موعد نتيجة الثانوية العامة 2020، التي من المقرر الإعلان عنها بعد عيد الاضحى المبارك الذي يوافق الجمعة 31 من يوليو الجاري، وفقا لما أكدته مصادر مسؤولة بوزرة التربية والتعليم والتعليم الفني.


وأكدت المؤشرات أن الكنترولات تنتهي من التصحيح والمراجعة نهاية يوليو الجاري، أي قبل عيد الأضحى، ومن المقرر أن يتم تجميع النتيجة وإعلانها بعد العيد مباشرة، وانتهت كنترولات الثانوية العامة من تصحيح 3 مواد بامتحانات الثانوية العامة بشكل نهائي وجار رصد درجاتها، وهذه المواد هي "اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والفلسفة والمنطق"، حيث أن نتيجة العينة العشوائية في مادة "الفلسفة والمنطق" بلغت نسبة النجاح بها حوالي 91.8%، ومن المنتظر أن يتم تصحيح باقي المواد وفقا للخطة الزمنية لاعمال التصحيح ورصد الدرجات.

ووفقا للعينة العشوائية، فقد حصل 112 طالب على الدرجات النهائية في مادة اللغة العربية، بجانب 486 طالبا حصلوا على الدرجات النهائية في الفيزياء، 809 في الأحياء، و75 طالبا في مادة التاريخ.


وينتظر طلاب الصف الثالث الثانوي موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 المقرر ظهورها بعد عيد الأضحى المبارك، حيث يستعد الطالب بعد معرفة النتيجة لكتابة الرغبات للالتحاق بالكلية التي تتلائم مع المجموع، ومن جهتهم يبحث الطلبة والطالبات عن رابط للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 بكل سهولة ويسر، وينتظرون من الان لمعرفة الدرجات النهائية التي يحصلون عليها كلا حسب الشعبة التي ينتمي إليها.


ويستعد أولياء الأمور للاطمئنان على مستقبل أبنائهم التعليمي وخاصة لأنهم خاضوا الامتحانات وسط اجراءات احترازية مشددة نظرا لتفشي فيروس كورونا (كوفيد - 19) في البلاد، كما يرغبون في أن يحصل أبنائهم على أعلى الدرجات هذا العام.

وعن نتيجة الثانوية العامة 2020 المقرر ظهورها بعد العيد، يحتفظ الطلاب برقم جلوسهم جيدا لكي يسهل عليهم عملية البحث عن النتيجة فور اعتمادها رسميا من جانب وزارة التربية والتعليم، ولسهولة الحصول عليها يمكن ادخال الاسم ورقم الجلوس وتسجيل البيانات من الشعبة ورقم التليفون والبريد الإلكتروني ليصلهم كل ما يتعلق بالنتيجة فور ظهورها عبر هذا الرابط  

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