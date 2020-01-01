8 ملايين دولار واردات أغذية الحيوانات خلال أبريل الماضي

الأحد 19/يوليه/2020 - 01:53 م
بوابة الفجر
رصدت بيانات حكومية، حجم الواردات المصرية من أطعمة الحيوانات، والتي شهدت تراجعا طفيفا خلال شهر ابريل الماضي، حيث بلغت واردات محضرات تغذية الحيوانات نحو 7 ملايين و903 ألف دولار، مقابل 8 ملايين 900 ألف دولار في ابريل عام 2019، بتراجع بلغ نحو 997 ألف دولار.

وجاءت واردات مصر من أطعمة الحيوانات ضمن قائمة السلع الاستهلاكية غير المعمرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي سجلت تراجع ملحوظ في ابريل الماضي، حيث بلغت 345 مليون و566 ألف دولار، مقابل 470 مليون و193 ألف دولار في ابريل 2019، بتراجع بلغت قيمته 457 مليون و860 ألف دولار.

تأثرت قائمة الواردات من أهم 5 أسواق للواردات المصرية بشكل كبير في شهر ابريل الماضي، نتيجة جائحة كورونا، حيث بلغت جملة الواردات من أهم خمس دول مليار و559 مليون دولار، مقابل 2 مليار و640 مليون دولار ابريل 2019، بتراجع بلغ نحو مليار و80 مليون دولار، وضمت أهم الأسواق كلا من "الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، والمملكة العربية السعودية".

وجاءت جمهورية الصين الشعبية في صدارة قائمة الدول الخمس الكبار، وبلغت الواردات المصرية منها نحو 596 مليون و754 ألف دولار ابريل الماضي، مقابل مليار و25 مليون دولار ابريل 2019، بتراجع 428 مليون دولار، ومن أبرز الواردات المصرية من الصين، الآلات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها، بالإضافة إلى المراجل والآلات وشعيرات تريكيبية أو اصطناعية.

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