تعرف على موعد إجازة عيد الأضحى 2020 في جمهورية مصر العربية ومدتها





عيد الأضحى 2020 ، أيام قليلة تفصلنا على حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، حيث تعلق القلوب وتهفوا إلى مكة حيث ترى الحجيج وهم على جبل عرفات، يؤدون مناسك الحج، التي ستختلف هذا العام، نظراً لجائحة كورونا التي ضربت العالم، ما انعكس على تأدية الفريضة اكبرى للمسلمين، حيث أعلنت السعودية ان موسم الحج هذا العام سيكون في أقل الحدود، ولن يتخطى حاجز الألف، لحماية الحجيج والحفاظ على سلامتهم.





موعد إجازة عيد الأضحى 2020





ويتساءل الكثيرون في هذه الآونة عن موعد إجازة عيد الأضحى 2020 حيث يقوم المسلمون في كل مغارب الأرض ومشارقها بصلاة العيد، والتهليل والتكبير، إضافة إلى ذبح الأضاحي، وهي السنة المؤكدة بحسب جموع جمهور العلماء، حيث يتقربون إلى الله بها ويقومون بتوزيع لحومها وجلودها وإطعام المساكين والفقراء وذوي القربى.





أهمية إجازة عيد الأضحى





وزاد البحث عبر محرك البحث الشهير "جوجل" عن موعد إجازة عيد الأضحى 2020 ومدتها، حيث أنها تكون بمثابة منحة ربانية من أجل الاسترخاء والراحة، كما أن البعض يجعلها "فسحة" سنوية يرفه بها عن نفسه وأسرته، ومنهم من يستغلها في صلة الأرحام.





مدة إجازة عيد الأضحى 2020





ويحتفل المسلمون بأول أيام عيد الأضحى المبارك 2020، يوم الجمعة الموافق الـ31 من يوليو الجاري، وهو موعد بدء الإجازة للعاملين بالقطاعين الخاص والحكومي وتمتد إلى يوم الثلاثاء، أي تستمر على مدار أربعة أيام، وبرغم انتشار أنباء تفيد بأنها ستكون 5 إلا أنه لم يخرج أي مصدر رسمي ويصرح بهذا الكلام إلى الآن.





وقفة عيد الأضحى 2020





وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد وقفة عرفة والذي سيكون في الخميس الموافق الـ30 من يوليو 2020 ويكون أول أيام عيد الأضحى المبارك الجمعة، وتنطلق صلاة عيد الأضحى في تمام الـ5:38 صباحًا بتوقيت القاهرة.





سبب ذبح "الأضاحي" في عيد الأضحى





ويحتفل المسلمون بعيد الأضحى المبارك، بذبح الأضاحي تقرباً إلى الله، وإحياءً للذكرى السعيدة للمسلمين، حيث رأى خليل الله إبراهيم "عليه السلام"، رؤية بأنه يذبح ابنه إسماعيل، وعندما قال لابنه: "يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك"، فرد عليه الولد البار بأبيه سيدنا إسماعيل عليه السلام بـ "يأبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين"، وعندما هم خليل الله بذبحه، فداه الله بذبح عظيم "كبش"، ومن هنا يحتلف المسلمون بهذه الذكرى الطيبة المباركة.



