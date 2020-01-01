ألمانيا تتعهد بتقديم 3 مليارات يورو للدول الأشد فقرا بالعالم

الأحد 19/يوليه/2020 - 01:39 م
بوابة الفجر
عهد وزير المالية الألماني أولاف شولتس بتقديم 3 مليارات يورو إضافية (4ر3 مليار دولار) إلى دول العالم الأشد فقرا من خلال "صندوق إئتمانى للحد من الفقر"، التابع لصندوق النقد الدولي، حسبما قالت وكالة بلومبرج للأنباء.


وقالت وزارة المالية الألمانية في بيان إن التمويل الإضافي، الذي تم الإعلان عنه في اجتماع افتراضي لوزراء مالية مجموعة العشرين فى بروكسل ، تم إعداده لمساعدة الدول في الحصول على قروض طويلة الأجل والتغلب على اختناقات السيولة، خاصة خلال أزمة فيروس كورونا.


وذكرت الوزارة أن ألمانيا ستقدم 7ر8 مليار يورو كمساعدات دولية في عامي 2020 و .2021

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