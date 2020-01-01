هازارد رغم التتويج بالليجا.. 2020 أسوأ عام في مسيرتي

الأحد 19/يوليه/2020 - 01:49 م
بوابة الفجر
محمد أيمن

صرح البلجيكي إيدين هازارد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني بعض التصريحات فيما يخص تقييمه لأول مواسمه مع العملاق الإسباني.

هازارد يقييم عامه الأول رفقة ريال مدريد

وكان هازارد قد إنتقل إلى ريال مدريد صيف العام الماضي 2019 قادماً من فريق نادي تشيلسي الإنجليزي في صفقة كلفت خزائن الملكي أكثر من 100 مليون يورو إلى أنه عانى من إصابات عديده حرمته من المشاركة في الكثير من اللقاءات .

وفي تصريحات صحفية أردفتها صحيفة " موندو ديبورتيفو " الإسبانية قال " كنت آمل أن أتجاوز هذا الأمر والكثير من الإصابات لكن الموسم المقبل من المُنتظر أن يكون أفضل بالنسبة لي وباقي رفائقي في النادي الملكي .

وواصل " في الواقع عام 2020 لم يكن مفزعاً بالنسبة لي خاصةً لأنني تمكن من القدوم إلى النادي بعد كم من الصراعات بين إدارة الناديين وكنت أرغب في الفوز ببطولة الدوري الاسباني في عامي الأول وهو ما تحقق بالفعل .

وتابع " على المستوى الفردي تعتبر تلك السنة واحدة من أسوأ سنواتي خلال مسيرتي الرياضية وكان موسم غريب بعض الشيء بسبب كم الإصابات التي ضربتني لكنني بدأت للتو التعافي وآمل في العودة كما كنت سابقاً .

وأنهى " سنتحسن الموسم المقبل ويجب أن يكون الهدف بعد الفوز بالليجا لقب دوري أبطال أوروبا على الرغم من أن الفوز بها أمر لن يكون سهلاً خاصةً أن المنافس هذه المرة مانشستر سيتي الذي تغلب علينا بهدف مقابل هدفين في السانتياجو بيرنابيو.

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