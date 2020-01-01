فايلر يصدم "المهاري" ويرفض عودته إلى الأهلي

أبدى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تراجعه عن عودة نجم الفريق المعار، حتى نهاية الموسم الجاري.





وأعرب فايلر، رغبته في استمرار عمار حمدي نجم الفريق المعار إلى طلائع الجيش، بالإعارة لمدة موسم آخر بسبب صعوبة مشاركته بالموسم الجديد.





يأتي ذلك بالرغم من قرار المدير الفني، في وقت سابق بسعيه لعودة عمار حمدي لصفوف فريقه مرة أخرى، بعد ظهوره بمستوى مميز بالموسم الحالي.





وأبلغ فايلر، لجنة التخطيط بقراره الأخير حفاظًا على مستوى اللاعب ومشاركته الأساسية، ومنحه فرصه أكبر للنضوج بشكل كامل قبل عودته للتتش.





وجاء رأي المدير الفني، في صالح اللاعب الذي يرغب في استمراره بالإعارة حتى يتمكن من التواجد بصفة أساسية مع المنتخب الوطني الأولمبي استعدادًا لأولمبياد طوكيو.