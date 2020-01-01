زياد برجي يكشف لـ"الفجر الفني" حقيقة إلغاء حفله"الأونلاين" مع حماقي

"الفجر الفني"،





وحيث قال "برجي": "من المفترض بالفعل إحيائي حفل غنائي"أونلاين" بمشاركة الفنان محمد حماقي، في بداية شهر أغسطس حيث سيقدم كل منا الحفل وهو في منزله ببلده، ولكن تم إلغاء هذه الخطة من قبل متعهد الحفل".





وأضاف زياد: "وتم تغيير الخطة بسبب القرارات الجديدة بشأن الحفلات الغنائية والمسارح، وتم استبدال حفل"الأونلاين" إلى حفل"جماهيري".





وقد صرح زياد، ببداية الشهر الماضي ل"الفجر الفني" عن تفاصيل حفل"الأونلاين"قائلًا: "سيجمعني حفل غنائي"أونلاين" بين الفنان محمد حماقي وذلك في أواخر شهر يوليو أو ببداية أغسطس".



كشف الفنان زياد برجي، لـحقيقة إلغاء حفله الغنائي الذي من المقرر إحيائه"أونلاين" بمشاركة الفنان محمد حماقي في بداية شهر أغسطس المقبل.