بالرقص على المزمار.. طلبة وطالبات الثانوية ببورسعيد يودعون الامتحانات

الأحد 19/يوليه/2020 - 01:41 م
الفرحة
الفرحة
محمد عزام
سادت حالة من الفرحة بين طلبة وطالبات الثانوية العامة ببورسعيد، اليوم الأحد، وصلت للرقص على المزمار في وداع آخر امتحانات الثانوية العامة للشعبة الأدبية، هذا بالإضافة إلى المستوى المتوسط الذي جاء به امتحان علم النفس والاجتماع -وفق تعبيرهم-. 

ورقص العشرات من الطلبة والطالبات بلجنة مدرسة القناة الإعدادية والتي بها عدد من لجان المدارس الخاصة، على نغمات المزمار، كما انتشرت السعادة بيم طلاب لجنة مدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية. 

وفي سياق مختلف، شهد الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، انطلاق ورشة عمل حول استراتيجية الفصول المتحركة بمدرسة الشهيد عمرو السقا الإعدادية للبنات.

جاء ذلك بحضور أحمد تاج الدين، مدير إدارة بورفؤاد التعليمية، وسامي كريم، مدير إدارة التعليم الإعدادي المركزي، والفئة المستهدفة من مديري مدارس المرحلة الإعدادية ومسؤلي الجدول والتدريب والجودة.

وأكد باهي، أن ورشة العمل تأتي تنفيذًا لتعليمات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وتقوم فكرتها على أن تكون هناك قاعة دراسية ثابتة خاصة بمعلم المادة على أن يقوم بتهيأتها حسب متطلبات طرق التدريس ليأتى إليه الطلاب لتلقي العلم فيما يعرف بإنتقال الملكية الأدبية للفصل من الطلاب إلى المعلم.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن هذه الإستراتيجية تهدف إلى تفعيل دور المعلم وإهتمامه بقاعة الدراسة الخاصة به مما يخلق مجالا تنافسيا بي المعلمين وكذلك تنشيط الطلاب ذهنيا ورياضيا أثناء الإنتقال بين القاعات الدراسية مما يساعد على تحسين مستوى الإنتباه والإستيعاب لديهم وأخيرا كسر رتابة الطرق التعليمية المعتادة.

ولفت إلى أنه بدأت بالفعل عملية تجهيز كافة فصول مدارس المرحلة الإعدادية بكل الوسائل التعليمية المتطورة الداعمة للعملية التعليمية مثل السبورات التفاعلية ووسائل العرض والإيضاح لسهولة تبسيط المادة وأهدافها للطلاب ولزيادة تفاعل الطلاب مع المعلم أثناء تدريس المادة.

وأشار وكيل الوزارة أن تطبيق هذه الاستراتيجية يتطلب تضافر مجهودات العاملين بالمدرسة ويعظم دور الإشراف اليومى لمتابعة عملية إنتقال الطلاب بين القاعات الدراسية للمواد المختلفة فى سهولة ويسر وهو أمر ليس بجديد على معلمى بورسعيد متمنيا التوفيق والسداد للجميع.
بالرقص على المزمار.. طلبة وطالبات الثانوية ببورسعيد يودعون الامتحانات
بالرقص على المزمار.. طلبة وطالبات الثانوية ببورسعيد يودعون الامتحانات
بالرقص على المزمار.. طلبة وطالبات الثانوية ببورسعيد يودعون الامتحانات
بالرقص على المزمار.. طلبة وطالبات الثانوية ببورسعيد يودعون الامتحانات
بالرقص على المزمار.. طلبة وطالبات الثانوية ببورسعيد يودعون الامتحانات
بالرقص على المزمار.. طلبة وطالبات الثانوية ببورسعيد يودعون الامتحانات
بالرقص على المزمار.. طلبة وطالبات الثانوية ببورسعيد يودعون الامتحانات
بالرقص على المزمار.. طلبة وطالبات الثانوية ببورسعيد يودعون الامتحانات
بالرقص على المزمار.. طلبة وطالبات الثانوية ببورسعيد يودعون الامتحانات
بالرقص على المزمار.. طلبة وطالبات الثانوية ببورسعيد يودعون الامتحانات

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طلاب الثانوية امتحانات الثانوية امتحان علم النفس والاجتماع الثانوية العامة

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