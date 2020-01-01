البداية كانت من مصر.. رحلة سقوط الإخوان إلى الهاوية

الأحد 19/يوليه/2020 - 01:39 م
جماعة الإخوان
جماعة الإخوان
ياسمين مبروك
تساقطت أوراق جماعة الإخوان الإرهابية، في معظم الدول العربية، نتيجة انكشاف مخططاتهم الخبيثة وتحركاتهم المشبوهة للوصول لسدة الحكم، لتتلقى الجماعة، صفعات مدوية وضربات موجعة، تسببت في انهيارها للأبد.

مصر

رغم التحركات المشبوهة لجماعة الإخوان الإرهابية في مصر، إلا أنهم استغلوا الشعارات الدينية لاستعطاف الشعب المصري للوصول لسدة الحكم، حيث ظلوا عاما واحدًا، قضوا على الأخضر واليابس.

وكشف الشعب المصري، حقيقة الجماعة، فخرجوا في تظاهرات ضخمة رافضين حكم المرشد، لتنجح الثورة في عزل محمد مرسي، وتتدخل القوات المسلحة لتصحيح المسار وإعلان خارطة المستقبل.

لم يكتف الإخوان بالرفض الشعبي، بل خططوا لهدم أمن واستقرار الدولة المصرية، حيث ظلوا ينظمون المظاهرات ويحرضون الشعب على النظام السياسي، ولكن دون جدوى.

واستمرارًا في صفع الإخوان، قضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، في 30 مايو المنصرم، بحل حزب البناء والتنمية الذراع السياسى للجماعة الإسلامية ومصادرة أمواله.

حظر الإخوان في الأردن

وتتوالى خسائر الإخوان في الدول العربية، حيث قررت السلطات القضائية الأردنية حلّ جماعة الإخوان التي تشكل مع ذراعها السياسية، حزب جبهة العمل الإسلامي، المعارضة الرئيسية في البلاد، وذلك "لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية".

وتأزمت العلاقة بين جماعة الإخوان في الأردن والسلطات خصوصا مع منح السلطات في مارس 2015م، ترخيصًا ل"جمعية الإخوان المسلمين".

تونس

واشتد الخناق على إخوان تونس، نظرًا لتصرفات رئيسها راشد الغنوشي، حيث تصعد المعارضة السياسية بالتحرك الدستوري، لتبدأ إجراءات سحب الثقة من الغنوشي رئيس البرلمان.

الوضع في تونس على صفيح ساخن، خاصةً بعدما استقال رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، وطرد وزراء الإخوان من تشكيلته التي تتكفل حاليا بتصريف شؤون البلاد إلى حين إعلان حكومة جديدة.

لعل إقالة وزراء الإخوان من الحكومة، بمثابة صفعة على وجه الجماعة المنبوذة من الرئيس قيس سعيد بعد طلبه من رئيس حكومته الاستقالة.

سقوط إخوان السودان 

واستمرارًا للعواصف التي تضرب الإخوان، فقد انهار التنظيم في السودان، بعد ثورة شعبية انحازت لها القوات المسلحة، لتعيش الجماعة حالة من التخبط والتوهان، بعد أن أربكتهم إجراءات التفكيك التي قادتها قوى الثورة ضدهم، وملاحقتهم قضائيا بالجرائم التي ارتكبوها خلال سنوات حكمهم، لا سيما قضية انقلاب 1989 الذي استولوا بموجبه على السلطة.

وفقد الإخوان البوصلة السياسية تماما وفق مراقبين، حيث هرب بعضهم إلى تركيا، ويقبع آخرون من قيادات الصف الأول في السجون على ذمة جرائم ارتكبوها خلال حكمهم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سقوط اخوان حظر الاخوان جماعة الإخوان انهيار الاخوان الإخوان

أخبار تهمك

مُرشح مفاجئ لخلافة كيكي سيتين في برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. "الصحة" تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح "كوفيد 19"

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يصدم "المهاري" ويرفض عودته إلى الأهلي

منذ نصف ساعة

جوهرة برشلونة مفاجأة التشكيل أمام ديبورتيفو ألافيس

منذ ساعة و نصف

التعليم: ضبط طالبين بتهمة تسريب امتحانات الثانوية.. وحالة غش

منذ ساعتين و 42 دقيقة

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة ليجانيس في الليجا الإسبانية

منذ أقل من ساعتين

أول معلومات عن خليفة "العصار".. الوزير الجديد للإنتاج الحربي

منذ ساعتين

وزيرة الصحة تعلن مفاجأة بشأن الموجة الأولى لفيروس كورونا بمصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. برشلونة يستقر على بديل سيتين

منذ ساعتين و 15 دقيقة

وزير الري يوجه رسالة شديدة اللهجة لإثيوبيا.. ويؤكد: هذا موقفنا

منذ ساعة

الجيش الليبي: كلمة السيسي الشجاعة التاريخية أعادت حسابات تركيا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يرد على تواصله مع مرتضي منصور بشأن الفيديو "المسرب"

منذ أقل من ساعتين

شرط وحيد لعودة "بيكهام" إلى الأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

بلاغ للنائب العام وأمن الدولة العليا ضد مرتضى منصور

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يهدد الأهلي في صفقة جديدة

منذ أقل من ساعة

الخارجية ترد على الاتفاق الجديد بين "السراج" وتركيا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

توفيق عكاشة: جماعة إخوان الشيطان تلعب لعبتها السوداء في تونس

اعتقالات وإحباط مخططات وتصفية قيادات.. 2018 صفعة في وجه "الإخوان"

مرصد الإفتاء: التنظيمات السرية المسلحة ملاذ الإخوان كلما أخفقوا في السياسة

هل تسعى "الإخوان" بتونس للاستحواذ على كرسي الرئاسة؟

أحمد موسى: الغنوشي رقم 2 بتنظيم الإخوان الإرهابي (فيديو)

تصحيح المسار.. هكذا تحول مستقبل مصر بعد ثورة 30 يونيو

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:17 م

وزير الري يوجه رسالة شديدة اللهجة لإثيوبيا.. ويؤكد: هذا موقفنا

أول معلومات عن خليفة "العصار".. الوزير الجديد للإنتاج الحربي

12:15 م

فايلر يصدم "المهاري" ويرفض عودته إلى الأهلي

01:46 م

التعليم: ضبط طالبين بتهمة تسريب امتحانات الثانوية.. وحالة غش

11:35 ص

الأهلي يرد على تواصله مع مرتضي منصور بشأن الفيديو "المسرب"

12:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً