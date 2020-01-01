الزمالك يهدد الأهلي في صفقة جديدة

يرغب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التعاقد مع أسامة جلال مدافع إنبي خلال الفترة المقبلة.





ويقدم أسامة جلال مستويات هائلة خلال الفترة الماضية، قبل فترة التوقف التي شهدتها المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا، ويرغب العديد من الأندية في التعاقد معه أبرزهم الأهلي.





ويسعي الزمالك للحصول على موافقة اللاعب ومن ثم للتفاوض مع مسؤولي إنبي لقطع الطريق الأهلي في الصفقة.





ويرغب الزمالك في التعاقد مع أسامة جلال لمدة أربع مواسم، وإغراءه بعرض مادي جيد لإقناعه بالانضمام للقلعة البيضاء.





وشارك أسامة جلال مع إنبي، في 12 مباراة هذا الموسم، وتمكن من صناعة هدف وحيد.



