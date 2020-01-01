أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف، عن أنه سيتم توقف محطة مياه أبو سليم من الساعة 10 مساء اليوم الأحد 19 يوليو وحتى الساعة 3 صباحا، وذلك لإجراء أعمال صيانة بمحابس خط الطرد الرئيسي، مما يترتب عليه ضعف المياه بمدينة بني سويف وانقطاعها عن قرية شريف باشا خلال الفترة المذكورة.





وتقدمت الشركة بالاعتذار عن قطع الخدمة وضعفها خلال فترة الصيانة اللازمة لهذا المرفق الحيوي، فإنها تناشد المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة القطع المؤقت للخدمة، مشيرة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة،وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.





وفي سياق منفصل تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليوم الاحد مع سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم سير امتحانات الثانوية العامة والتي انطلقت في 21 الشهر الماضى وتختتم بعد غد الثلاثاء حيث يؤدى الطلاب "اليوم" الامتحان في مادة التفاضل والتكامل لشعبة علوم رياضة، ومادة الحيولوجيا لشعبة علمي علوم فيما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة علم النفس إذ ويؤدي الامتحان ما يقرب من 16 ألف طالب وطالبة من أبناء المحافظة موزعين على 51 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.





واطمأن المحافظ، من خلال تواصله مع وكيل الوزارة التي تفقدت صباح اليوم عددًا من لجان الامتحانات ببعض لجان الامتحانات بمركز ومدينة ببا، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا والإلتزام بالتدابير الوقائية الخاصة بتنظيم عملية الدخول والخروج عبر بوابات التعقيم، وتسليم المستلزمات الوقائية للطلاب، والتأكد من ارتدائها بالشكل الصحيح، بجانب ارتداء واقيات الوجه والحذاء، والكشف عن درجة حرارة الطلاب قبل دخولهم اللجان وتسليمه ورق الأسئلة وكراسات الإجابة، مع الالتزام بالعدد المحدد 14 طالبًا داخل اللجنة الواحدة، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة.





وشدد المحافظ على استمرار وتكثيف المتابعة الميدانية لكل اللجان على مستوى الإدارات التعليمية للسبع، والتأكيد على تطبيق جميع الإجراءات القانونية ضد أية حالات غش يتم ضبطها، مع ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة داخل اللجان وخارجها بالتنسيق مع الوحدة المحلية والجهات المعنية، وتعميم تلك التوجيهات على كل اللجان، مع متابعة تنفيذها، ورصد أية مخالفات أولًا بأول لسرعة تلافيها.



