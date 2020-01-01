رامي صبري يكشف لـ"الفجر الفني" موعد طرح أغنية "خطيرة"

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كشف الفنان رامي صبري، عن موعد طرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "خطيرة"، والتي تتماشى أجوائها مع الموسم الصيفي.



وقال "صبري"، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": "سوف يتم طرح أغنيتي الجديدة "خطيرة" قريبًا يوم 1 أغسطس وهي أغنية سنجل".



وتابع: "أن أغنية خطيرة من ألحانه وانتاجه، وكلمات تامر حسين، وتوزيع عزيز الشافعي".



يذكر أن رامي صبري قد أحتفل مع جمهوره بتحقيق كليبه الذي يحمل عنوان "حياتي مش تمام" 15 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات ''يوتيوب" منذ طرحه، وتوالت عليه العديد من التعليقات المهنئة له.



وشارك رامي صبري مؤخرًا في السباق الرمضاني الماضي من خلال تقديمه أغنية "غريب الحب"، وهي التتر الخاص لمسلسل "فرصة تانية"، الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع نادر حمدي.



مسلسل "فرصة تانية"، بطولة ياسمين صبري، أيتن عامر،أحمد مجدي، هبة مجدي، إدوارد، دياب، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، سارة الشامي، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمرالشناوي، محمد جمعة، وغيرهم من الفنانين.