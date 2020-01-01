الأهلي يرد على تواصله مع مرتضي منصور بشأن الفيديو "المسرب"

أوضح العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، حقيقة تواصله مع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بعد الفيديو المسرب للأخير.





وكان مرتضى قد أعلن عبر قناة الزمالك أنه تلقى اتصالا من فاروق للحديث عن الفيديو المسرب له، وأبلغه رئيس نادي الزمالك أن المقطع مفبرك وهدفه إشعال الفتنه بين الناديين.





ونفى العامري فاروق ما ذكره مرتضى منصور بوجود اتصالات بينه وبين نائي رئيس نادي القلعة الحمراء، خلال الفترة الماضية.





ورد الفاروق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ قائلا: "هذا كلام فارغ.. أنا لم أتصل بأحد ولا أتواصل مع أي شخص".





الجدير بالذكر أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، كان قد تقدم ببلاغ للنائب العام، لشكوى رئيس الزمالك، بعد انتشار مقطع صوتي يظهر فيه وهو يسب رئيس القلعة الحمراء.



