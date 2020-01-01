نتس يضم أندرسون حتى نهاية موسم دوري السلة الأمريكي

الأحد 19/يوليه/2020 - 12:31 م
بوابة الفجر
تعاقد بروكلين نتس مع جاستن أندرسون حتى نهاية الموسم الجاري من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وكانت هذه الصفقة متوقعة بعد خروج مايكل بيسلي من تشكيلة الفريق منذ أيام بعدما ذكرت تقارير أنه أصيب بفيروس كورونا.

وشارك أندرسون في ثلاث مباريات مع نتس في يناير بعقد قصير لمدة عشرة أيام. وبلغ متوسط اللاعب تسجيل نقطة واحدة ومتابعة 0.7 كرة في المباراة الواحدة.

وبصفة عامة فقد بلغ متوسط أندرسون مع أربعة فرق على مدار خمسة مواسم في الدوري الأمريكي تسجيل 5.3 نقطة ومتابعة 2.5 كرة مرتدة. وشارك أندرسون خلال تلك الفترة في 219 مباراة منها 23 كأساسي.

أخبار تهمك

وزيرة الصحة تعلن مفاجأة بشأن الموجة الأولى لفيروس كورونا بمصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة فرض ضريبة دمغة جديدة على خطوط التليفون المحمول

منذ ساعتين و 19 دقيقة

لجنة مكافحة كورونا تكشف حقيقة وجود موجة جديدة من الفيروس (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الذهب يواصل ارتفاعه وعيار 18 يقترب من مستوى 700 جنيها

منذ حوالي 23 ساعة

بلاغ للنائب العام وأمن الدولة العليا ضد مرتضى منصور

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد.. "الصحة" تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح "كوفيد 19"

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. نجم إفريقي يشعل الصراع بين كلوب وسولسكاير

منذ ثلث ساعة

ثنائي ناري لخلافة هيجواين في هجوم يوفنتوس

منذ 35 دقيقة

مُرشح مفاجئ لخلافة كيكي سيتين في برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. برشلونة يستقر على بديل سيتين

منذ ساعة الا ربع

الجيش الليبي: كلمة السيسي الشجاعة التاريخية أعادت حسابات تركيا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

آخر تطورات صفقتي رمضان صبحي وباهر المحمدي في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يعطل عودة نجم الأهلي السابق

منذ ساعتين

الخارجية ترد على الاتفاق الجديد بين "السراج" وتركيا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يكشف مفاجأة جديده بشأن لقب نادي القرن

منذ حوالي 3 ساعات

التعليم: ضبط طالبين بتهمة تسريب امتحانات الثانوية.. وحالة غش

منذ ساعة و 13 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:35 ص

التعليم: ضبط طالبين بتهمة تسريب امتحانات الثانوية.. وحالة غش

عاجل.. برشلونة يستقر على بديل سيتين

12:02 م

شاهد.. "الصحة" تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح "كوفيد 19"

08:30 ص

الخارجية ترد على الاتفاق الجديد بين "السراج" وتركيا (فيديو)

01:44 ص

ثنائي ناري لخلافة هيجواين في هجوم يوفنتوس

12:14 م

مقالات وكتاب

أحمد الشيخ
أحمد الشيخ

النائب فايز بركات: كورونا أجبر الجميع على استخدام التكنولوجيا

أحمد الشيخ
أحمد الشيخ

أحمد الشيخ يكتب: البورصة المصرية.. إلى أين؟

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: ثورة يوليو بالحبر السرى ملك وعشر نساء