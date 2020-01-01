هل شاهدتم فيديوهات «قمر» على التيك توك وحركات الغسيل وأكل الشوكولاتة الجنسية؟!

الأحد 19/يوليه/2020 - 12:26 م
بوابة الفجر
شهيرة النجار
 شهيرة النجار

توقفت عند حملة التطهير لفتيات صغيرات يصورن أنفسهن فى أوضاع غير لائقة أو يتحدثن لغواية الشباب، كل هذا من أجل جمع أكبر نسب مشاهدة وجمع أموال طائلة وراء تلك الفيديوهات، هؤلاء الفتيات لو فتشت فى ظروفهن، وأنا هنا لا أجد لهن مبررًا لما أقدمن عليه ولكن أقول لو فتشت، ستجد الفقر والتطلع والرغبة فى جنى المال مع عدم الخبرة وأحيانا التفكك الأسرى أسبابًا ودوافعًا لذلك، لكن مع ممثلة مشهورة تقدم على تصوير نفسها وهى تأكل الشوكولاته بطرق جنسية وتغسل الملابس وهى تعرى جسدها ألا وهى قمر اللبنانية فما هو دافعها؟ هل جمع المال؟ عندها، هل الشهرة؟ أعتقد العالم العربى كله يعرفها، إذن ما السبب الذى يجعلها تقدم على التيك توك بهذا النوع المقزز من الفيديوهات؟.. وهل ليس لإدارة مباحث الآداب المصرية سلطان عليها لأنها لبنانية؟.. سؤال قانونى يا ريت الإجابة عنه.

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