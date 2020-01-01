الكشف عن جهود الإمارات لمساعدة دولة العالم منذ بداية أزمة كورونا

الأحد 19/يوليه/2020 - 12:25 م
الإمارات
الإمارات
وكالات

تسجل دول الإمارات، حضورها المؤثر على مسرح الأحداث، وقد كان لها دور مؤثر في الاستجابة النوعية تجاه جائحة «كورونا»، بعيداً عن المحددات الجغرافية.

 

ودعمت الإمارات، ما يقارب 73 دولة حول العالم، بالإمدادات الطبية، ولم تستثنِ في مساعداتها لا الدول الغنية ولا الفقيرة، حيث أسهمت مساعداتها في حماية نحو نصف مليون من الكوادر الطبية في العالم، لترسم الآمال العريضة في مستقبل مشرق، تنزاح فيه غمامة الحزن التي أثقلت كاهل البشرية.

 

وكانت جائحة كورونا، كشفت أن البشرية مهما بلغت من تطور مادي، فإن ركيزة القيم، بما تتضمنه من سلوك وممارسة، تبقى مصدر قوة المجتمعات الإنسانية في مواجهة المحن والأزمات.

 

وجاءت مبادرة الإمارات من بداية الازمة بإجلاء رعايا عدد من الدول الشقيقة من مقاطعة هوبي الصينية بؤرة تفشي وباء كورونا إلى "المدينة الإنسانية" في أبوظبي كرسالة استجابة ودعم وتضامن مع دول الجوار من بلد العطاء والمساعدات.

 

وتعد هذه المبادرة تجسيداً لحرص دولة الإمارات الدائم على دعم ومساندة دول العالم، وتأكيداً لنهج العمل الإنساني الراسخ، الذي يعد ركيزة أساسية من ركائز السياسة الإماراتية التي لطالما أكدت قيادتها ضرورة مد يد العون والمساعدة لجميع الشعوب التي تمر بظروف صعبة، من دون تمييز بناء على أساس الجغرافيا أو العرق أو الدين، بل استناداً إلى المواقف الإنسانية النبيلة.

 

وبتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، بإجلاء رعايا عدد من الدول الشقيقة والصديقة من مقاطعة هوبي الصينية بناءً على طلب حكوماتهم ونقلهم إلى "المدينة الإنسانية" في أبوظبي.

 

وقامت طائرة مجهزة ومزودة بخدمات طبية متكاملة بعملية الإجلاء، والتي ضمت عدد 215 شخصا من رعايا دول عربية وصديقة.

 

وشارك في عملية الإجلاء فريق الاستجابة الإنساني الذي تضمن فريقا من المتطوعين شمل الطيارين والمضيفين والفريق الطبي والإداري والتي كانت مشاركتهم لتعزيز وإبراز الدور الإنساني والتطوعي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا دول العالم جهود الامارات المساعدات

أخبار تهمك

الخارجية ترد على الاتفاق الجديد بين "السراج" وتركيا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

آخر تطورات صفقتي رمضان صبحي وباهر المحمدي في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. برشلونة يستقر على بديل سيتين

منذ ساعة الا ربع

شاهد.. "الصحة" تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح "كوفيد 19"

منذ حوالي 4 ساعات

مُرشح مفاجئ لخلافة كيكي سيتين في برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

الجيش الليبي: كلمة السيسي الشجاعة التاريخية أعادت حسابات تركيا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يكشف مفاجأة جديده بشأن لقب نادي القرن

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حقيقة فرض ضريبة دمغة جديدة على خطوط التليفون المحمول

منذ ساعتين و 18 دقيقة

مفاجأة في تقرير الطب الشرعي لـ"فتاة التيك توك" منة عبد العزيز

منذ نصف ساعة

بلاغ للنائب العام وأمن الدولة العليا ضد مرتضى منصور

منذ حوالي 11 ساعة

التعليم: ضبط طالبين بتهمة تسريب امتحانات الثانوية.. وحالة غش

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. الذهب يواصل ارتفاعه وعيار 18 يقترب من مستوى 700 جنيها

منذ حوالي 23 ساعة

لجنة مكافحة كورونا تكشف حقيقة وجود موجة جديدة من الفيروس (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

فايلر يعطل عودة نجم الأهلي السابق

منذ ساعتين

ثنائي ناري لخلافة هيجواين في هجوم يوفنتوس

منذ 34 دقيقة

وزيرة الصحة تعلن مفاجأة بشأن الموجة الأولى لفيروس كورونا بمصر

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

سفير الإمارات بالصين: مبادرة الإجلاء تأكيداً لنهج العمل الإنساني

رسائل محمد بن زايد لرعايا الدول العائدين من ووهان.. " أباًحقيقياَ "

تكاتف عربي.. الكويت والإمارات يدعمان مصر في مواجهة كورونا

"حللت أهلا ونزلت سهلا".. كلمات محمد بن زايد للعائدين.. رسالة سلام في تاريخ الإنسانية

تكلفت بإجلاء الطلاب إلى أوطانهم.. أبرز مساعدات الامارات للسودان

الإمارات تقدم عدد من المساعدات الإنسانية إلى السودان

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:35 ص

التعليم: ضبط طالبين بتهمة تسريب امتحانات الثانوية.. وحالة غش

عاجل.. برشلونة يستقر على بديل سيتين

12:02 م

شاهد.. "الصحة" تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح "كوفيد 19"

08:30 ص

الخارجية ترد على الاتفاق الجديد بين "السراج" وتركيا (فيديو)

01:44 ص

ثنائي ناري لخلافة هيجواين في هجوم يوفنتوس

12:14 م

مقالات وكتاب

أحمد الشيخ
أحمد الشيخ

النائب فايز بركات: كورونا أجبر الجميع على استخدام التكنولوجيا

أحمد الشيخ
أحمد الشيخ

أحمد الشيخ يكتب: البورصة المصرية.. إلى أين؟

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: ثورة يوليو بالحبر السرى ملك وعشر نساء