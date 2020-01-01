بيولي يرد على غضب إبراهيموفيتش

الأحد 19/يوليه/2020 - 12:21 م
بوابة الفجر
رد ستيفانو بيولي على رد فعل إبراهيموفيتش الغاضب بعد استبداله خلال الفوز 5-1 على بولونيا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي أمس السبت.

واكتفى بيولي بقول إنه يتعين على اللاعب السويدي المخضرم عدم اجهاد نفسه خلال هذه الفترة التي يخوض فيها الفريق عددا كبيرا من المباريات.

وكان من الواضح تماما شعور إبراهيموفيتش (38 عاما) بالغضب لدى استبداله في الدقيقة 62 من المباراة التي أقيمت في استاد سان سيرو بميلانو. وكانت هذه ثالث مرة يستبدل فيها في أربع مباريات بعد مشاركته لنحو ساعة.

وخلال خروجه من الملعب تجاهل اللاعب السويدي إيماءة من المدرب بيولي.

وقال بيولي بعد المباراة :"من الطبيعي أنه لم يكن سعيدا بالاستبدال.. قال لي شيئا لكني بصراحة لم أفهمه".

وأضاف المدرب :"لعب دورا هاما مع الفريق ولابد لي من العمل على الحفاظ على طاقته.. نحن نلعب كل ثلاثة أيام وهو عائد من الإصابة".

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