ثنائي ناري لخلافة هيجواين في هجوم يوفنتوس

يفاضل الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي بين ثنائي ناري وذلك للتعاقد مع أحدهم خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية لخلافة الارجنتيني جونزالو هيجاوين في هجوم السيدة العجوز.

يوفنتوس يفاضل بين نجمين لخلافة هيجواين

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن صحيفة " كالتشيو ميركاتو " الإيطالية أكدت أن أولى اللاعبين المزمع التعاقد معهم في خط هجوم اليوفي هو أركاديوز ميليك نجم نابولي الإيطالي الذي ينتهي تعاقده بنهاية مباريات الموسم الجاري .

ونجح البيانكونيري في الحصول على موافقة مبدئية فيما يخص ميليك لكن القرار الأصعب سوف يكون في يد ناديه الذي سيشترط حتماً دفع مقابل مادي كبير وإدخال لاعب كصفقة تبادلية حسبما يتم مؤخراً في الدوريات الخمسة الكبرى.

ويتراوح سعر ميليك ما بين 40 أو 50 مليون يورو قبل أن تخرج صحيفة " كويري ديللو سبورت " الإيطالية وتؤكد أن اليوفي مهتم أيضاً للحصول على خدمات دوفان زاباتا مهاجم فريق نادي أتالانتا الذي ظهر مؤخراً بمستويات رائعة للغاية .

ويتميز زاباتا بالقوة البدنية الكبيرة بجانب قدرته على بناء اللعب ولعب دور المحطة لإستناد لاعبي الجنب عليه وتم تقديم عرض قيمته 30 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب بالإضافة إلى الحارس ماتيا بيرين من أجل إقناع أتالانتا بالتخلي عن خدماته .

وعلى الرغم من ظهور هيجواين بصورة أساسية مع فريقه خلال المباريات الماضية إلى أن ساري يريد التخلص منه والتعاقد مع لاعب أو إثنين على أقصى تقدير لمعاونه كريستيانو رونالدو في خط الهجوم في محاولة جادة لتحقيق دوري ابطال أوروبا.