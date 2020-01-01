رينس ينسحب من سباق إسبانيا للدراجات النارية بعد تعرضه لحادث

الأحد 19/يوليه/2020 - 12:08 م
بوابة الفجر
لن يشارك أليكس رينس متسابق سوزوكي في سباق جائزة إسبانيا الكبرى للدراجات النارية يوم الأحد بعد تعرضه لإصابة في الكتف خلال التجارب التأهيلية للسباق الافتتاحي للموسم في حلبة خيريس الإسبانية يوم السبت.

وتعرض الإسباني رينس للحادث في المنعطف رقم 11 في الحلبة ونقل عقب ذلك إلى المركز الطبي حيث تأكدت إصابته بخلع وكسر في الكتف قبل نقله للمستشفى.

وقال فريق سوزوكي في بيان يوم الأحد إن منافسه المصاب خضع لمزيد من الفحوص قبل إعلان عدم أهليته للمشاركة في السباق.

وقال رينس في البيان :"من المستحيل المشاركة في السباق اليوم. من المؤسف جدا التعرض للإصابة لأن احساسي خلال قيادة الدراجة كان جيدا تماما طوال الأيام الماضية".

وأضاف رينس :"حاليا أحتاج للتفكير في التعافي سريعًا".

وتابع :"الأطباء سيساعدونني خلال فترة إعادة التأهيل في الأسبوع المقبل وقد أعطوني مسكنات قوية. سأبذل قصارى جهدي للعودة في الأسبوع المقبل".

وسيكون السباق الذي سيقام في خيريس الأول في موسم 2020 بعد تأجيل طويل بسبب جائحة كوفيد-19.

وسينطلق من المركز الأول الفرنسي فابيو كوارتارارو متسابق فريق ياماها مباشرة قبل زميله مافريك بينيالس وبطل العالم مارك ماركيز متسابق هوندا.

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