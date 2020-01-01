استطلاع رأي.. تأييد لائحة التبديلات الخمسة في الدوري الإماراتي

وافقت جماهير كرة القدم الإماراتية على لائحة إجراء خمسة تبديلات بدلا من ثلاثة في الموسم الجديد من الدوري الإماراتي.





وبحسب صحيفة "البيان" صوت 74.5 بالمئة من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني، وحسابها على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" على إجراء خمسة تبديلات لكل فريق في الموسم الجديد مقابل 25.5 بالمئة رفضوا تلك الخطوة.





وشهد استطلاع رأي الصحيفة الإماراتية عبر موقعها الالكتروني موافقة 75 بالمئة على إجراء كل فريق خمسة تبديلات في المباراة الواحدة مقابل 25 بالمئة رفضوا فيما صوت 74 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع عبر "تويتر" على هذا الإجراء مقابل 26 بالمئة رفضوه.



