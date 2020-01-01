حلا شيحة تعيش قصة حب جديدة





أكد مصدر مقرب من الفنانة حلا شيحة، أنها تعيش قصة حب جديدة خلال هذه الفترة، رغم تخوفها من الدخول فى تجربة حب مرة أخرى بعد إعلان طلاقها وانفصالها عن والد أبنائها وزوجها السابق الكندى يوسف هاريسون، قبل أن تعود لمصر، وتعلن خلع الحجاب والعودة للتمثيل، وذلك منذ ما يقرب من عامين قررت فيهما حلا التفرغ التام لأبنائها، لكن يبدو أن «كيوبيد» الحب تسلل إلى قلب حلا مؤخراً.





حاولت حلا إخفاء أجواء وحالة الحب التى تعيشها، لكنها فشلت، بعد نشرها عدة مرات متتالية صورا رومانسية مصطحبة مع جمل حب عبر خاصية «الاستورى» على حسابها الرسمى بـ «انستجرام»، وكانت هذه الرسائل موجهة بشكل كبير لكن دون الإفصاح عن أى تفاصيل تخص الشخص الذى تعيش معه حلا هذه الحالة، كما أثارت حلا العديد من التساؤلات خلال الفترة الماضية حول عدد من تصرفاتها، أبرزها حذف جميع الفيديوهات الخاصة بها من التطبيق الشهير «تيك توك»، خاصةً بعد ارتباط اسم هذا التطبيق على عدد من القضايا المخلة بالآداب، وحرصها على البعد عن كل ما هو غير أخلاقى.





كما يلاحظ أغلب المقربين من حلا خلال الفترة الأخيرة، أنها تعيش حالة من الصفاء الذهنى، وهو ما أثبتته حلا من خلال نشرها صورة على حسابها الرسمى «انستجرام» وعلقت عليها قائلة: «سكينة» وبجانبها قلب يعبر عن حالة الحب، هذا بالإضافة إلى أن حلا خرجت من حالة الاكتئاب التى كانت تعيشها خلال الفترات الماضية بسبب تعرضها للكثير من الانتقادات والسخرية بعد خضوعها لعدد من عمليات التجميل فى وجهها التى تسببت فى تغيير ملامحها بشكل كبير، مما أدى إلى دخولها فى حالة نفسية سيئة بعد انتشار صورة المقارنة بين شكلها قبل وبعد خضوعها لهذه العمليات، وتعرضت حلا أيضا لحملة كبيرة من الهجوم عقب خلعها للحجاب وعودتها للفن مرة أخرى بعد اعتزال دام 12 عامًا، لكنها بالفعل بدأت التعافى من هذه الفترة والتصالح مع ما تفعله بشكل كبير بسبب ما تعيشه حالياً من حالة حب.





تعود حلا أيضا خلال الفترة المقبلة إلى السينما مرة أخرى بعد غياب دام 14 عامًا، بعد آخر أفلامها «كامل الأوصاف»، الذى قدمته مع الفنان الراحل عامر منيب عام 2006، وكانت وقتها ارتدت الحجاب، وتشارك حلا فى بطولة فيلم تامر حسنى الجديد «مش أنا»، وتدور قصة فيلم «مش أنا»، حول حالة نفسية ما تصيب «حسن»، الذى يجسده الفنان تامر حسنى، وتربطه علاقة قوية جدا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته، فيلم «مش أنا» من بطولة وقصة تامر حسنى ويشاركه البطولة الفنانون حلا شيحة، ماجد الكدوانى، سوسن بدر ومن إخراج سارة وفيق.



